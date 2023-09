Antonio Buoninconti, dall’Ischia dei sogni a “Uomini e Donne”

Antonio Buoninconti, l’ex direttore dell’Ischia Calcio che aveva vinto il campionato con Carlino, affronta oggi nuove esperienze. A 60 anni ha ripreso a vivere e a corteggiare e, per questo, ha partecipato a 6 puntate di Uomini e Donne, il reality di Maria De Filippi in onda su Canale 5 nelle fascia pomeridiana.

– Come è nata l’idea?

«Mi sono iscritto dopo il periodo di tensione vissuto per la separazione da mia moglie, dopo 30 anni di matrimonio. Mi sono separato ufficialmente tre mesi fa. Ho pensato di partecipare così, per gioco…».

– Così, dopo la separazione sei andato a Uomini e Donne?

«Ripeto, ho fatto la domanda per gioco, poi mi hanno chiamato per farmi un’intervista con video, successivamente per andare a fare un provino a Roma. Sono andato a Roma e dopo il provino, prima delle ferie di agosto, mi hanno contattato chiedendomi se ero disponibile ad andare a registrare le prime puntate. Però è successo che le mie figlie non sembravano d’accordo, non volevano farmi andare e così ho saltato le prime tre puntate. Poi mi hanno richiamato e allora ho parlato nuovamente con le mie figlie. Mi hanno risposto che a loro bastava non parlassi della mamma, della storia della separazione, di tutti i problemi che c’erano stati tra di noi. In sostanza mi hanno detto “fai quello che vuoi, l’importante è che non ci fai fare brutte figure”».

– Dopo come è andata?

Così ho registrato sei puntate. Mi sono divertito, ma mi sono anche stancato. Registri dalle 10 fino al 20. Sei impegnato negli studi, ma la maggior parte del tempo lo trascorri da solo in camerino ad aspettare il truccatore o la parrucchiera, le disposizioni del costumista, tutto quello che c’è da fare. Finita la trasmissione, ti chiedono chi ti è piaciuta tra le donne con cui hai ballato e se vuoi lasciare il tuo numero di telefono. Lasci i numeri di telefono alle persone che ti sono piaciute, e se ti chiamano o chiami tu qualcuna vai a cena. Io ho fatto una sola cena la prima sera con una signora di Campobasso, una bella ragazza, Cecilia. Però non è scattato nulla, perché tutti e due eravamo stanchissimi. C’è stata solo una conoscenza e siamo rimasti amici. Ci sentiamo ancora e anche lei dopo le due puntate successive è uscita dalla trasmissione per motivi di lavoro».

– Sei contento di questa esperienza?

«L’unico rammarico è che Maria De Filippi non la vedi, non riesci a parlarci, non riesci a conoscerla. Entra in studio un minuto prima della registrazione. Questa è l’unica cosa che mi è mancata».

– Al di fuori del programma sei fidanzato?

«No, non mi sono fidanzato, ma ho deciso di lasciare perché ho una storia che sta nascendo».