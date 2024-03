Antonella Di Massa, l’esempio e il cordoglio della comunità di Succhivo

Un manifesto particolare, delicato. La comunità di Succhivo, ancora una volta, ha dimostrato di essere tale. E non è per nulla scontato. Quello a cui abbiamo assistito in queste settimane toste, ha dimostrato come certi valori e certe sensibilità vengano praticate e non solo predicate. Quello che ha fatto i cittadini di Succhivo non è affatto scontato. Una piccola frazione che ha dimostrato unità e compattezza nel suo momento più duro e tragico. Una compattezza che non è emersa solo quando si è trattato di realizzare “feste e festicciole” ma che è venuta fuori al momento opportuno. Con sensibilità e impegno. Con forza e determinazione. Con serietà e decoro.

“Resta solo un grande dolore oggi. Finita la speranza di ritrovarti viva, vogliamo dirti che ti abbiamo cercato, abbiamo ripercorso sentieri, abbiamo chiesto a chiunque se ti avesse incrociato ma non è bastato. Ci siamo sempre chiesti perché Succhivo e ci è stato risposto che l’avevi nel cuore dopo la Festa di Primavera, il nostro paesino che nemmeno conoscevi. E allora è lì che resterai. Nel cuore di Succhivo. Abbi la pace che meriti, Antonella. La Comunità di Succhivo