Anton Troianovski:“La guerra non finirà presto”. I conflitti visti da Ischia

Di fronte alla platea della serata conclusiva del Premio Ischia Internazionale dell’Informazione, Anton Troianovski – corrispondente del New York Times da Mosca e vincitore del Premio Internazionale – ha offerto uno sguardo lucido e inquieto sulla guerra in Ucraina, il futuro degli Stati Uniti con Donald Trump, e la responsabilità del giornalismo nel raccontare un mondo sempre più polarizzato e disinformato.

“A Bucha abbiamo cercato la verità. Eppure c’è ancora chi non ci crede”

“Documentare ciò che accadeva a Bucha ha rappresentato davvero un grande sforzo per chi lavora al New York Times e per molti altri giornalisti nel 2022”, ha esordito Troianovski, riferendosi all’inchiesta che ha documentato i crimini di guerra russi nella cittadina ucraina. “Il video che avete visto è stato prodotto da un’investigazione ufficiale e credo che ciò che è importante per capire perché le persone credano ancora nelle teorie di cospirazione riguardo Bucha – e altri eventi relativi alla guerra in Ucraina – sia una questione di credibilità, che noi dobbiamo sempre porci in qualità di giornalisti.”

In un’epoca in cui anche l’evidenza può essere messa in discussione, Troianovski ha sottolineato l’importanza della trasparenza: “Noi al New York Times ci chiediamo sempre come fare per essere più trasparenti, per mostrare alle persone come otteniamo le nostre informazioni. Il progetto di alcuni colleghi, a cui io non ho lavorato, è lungo trenta minuti e approfondisce ogni singolo dettaglio del cosa e come abbiamo appreso.”

È un richiamo netto alla responsabilità del mestiere: spiegare, mostrare, e non dare mai nulla per scontato. “Penso che questo evento sia un’occasione per tutti noi giornalisti, riuniti in questa piazza, per imparare e riflettere su come possiamo comunicare in modo migliore col pubblico.”

Trump, Putin e l’Ucraina in mezzo: la guerra senza orizzonte

Alla domanda sul possibile ruolo di Donald Trump in un’eventuale risoluzione del conflitto ucraino, Troianovski è stato schietto: “Ciò che manca davvero per la fine del conflitto è un punto in cui le controparti possano venirsi incontro.” La visione americana, ha sottolineato, è focalizzata sul breve termine. “Lo scopo per Trump è porre fine allo scontro il prima possibile, ma non c’è stata da parte di Washington una visione chiara di cosa accadrà dopo la fine del conflitto.”

Al contrario, secondo il giornalista, Putin ragiona sul lungo periodo: “Per Putin la priorità è pensare a che cosa accadrà dopo. Nella sua prospettiva non c’è motivo di fermarsi adesso, prima di aver ottenuto qualche tipo di concessione.”

Nel mezzo, l’Ucraina: “Nonostante tutte le difficoltà insormontabili che questa guerra ha generato per il popolo ucraino, stanno continuando a combattere, a difendere il loro paese. Quindi penso che purtroppo non siamo vicini alla fine di questo conflitto.”

Iran, Gaza e l’identità divisa dell’America di Trump

Spostando lo sguardo verso il Medio Oriente, Troianovski ha toccato il tema dell’Iran e delle tensioni in atto, ma ha preferito lasciare la parola agli esperti. Tuttavia, ha lanciato un segnale chiaro sul quadro politico statunitense: “Per l’America di Trump si tratta di un momento davvero critico.”

Ha ricordato come l’ex presidente sia stato eletto con il messaggio “no foreign wars”, ma oggi si trovi di fronte a una divisione interna al partito repubblicano: “Alcuni sostengono che l’America non debba intervenire in guerra, altri – i repubblicani più tradizionali – credono che sia il momento adatto per esercitare interesse nel Medio Oriente e in Iran.”

Uno scontro ideologico che potrebbe determinare non solo il futuro della politica estera americana, ma l’intero equilibrio globale: “Questo momento sarà davvero cruciale per Trump e l’America e in generale per la politica estera.”

Il giornalismo tra guerra e verità

La forza dell’intervento di Troianovski non è stata solo nell’analisi geopolitica, ma nella difesa ferma di un giornalismo che non si piega alla semplificazione. In un mondo in cui la guerra si combatte anche con la disinformazione, il suo messaggio è stato chiaro: raccontare non basta, serve anche spiegare il perché, mostrare come si arriva a conoscere la verità, anche quando questa è scomoda.

Perché la guerra, come la verità, oggi è sotto attacco. E il giornalismo non può permettersi di essere neutrale.