Antimo Puca: “Maradona, resti la leggenda”

Antimo Puca | Principe della fatalità e dell’incanto, hai donato al mondo calcistico la magia, la tecnica, l’arte innata della vittoria.

E ci hai insegnato il silenzio e la parola, il paradiso e l’inferno, la palpitazione, la bestemmia, l’entusiasmo. Sei stato più che un giocatore eccellente, un capitano insigne, un uomo autentico nella sua essenza, accendendo gli occhi di dignità e speranza ad un popolo ormai sempre più abituato a gioire nelle sofferenze.

Sei sceso nelle viscere di questo popolo, ne hai toccato quella vita che mai si racconta, lo hai fatto Tuo ed hai dato libero sfogo alla Tua generosità ed al Tuo naturale senso di altruismo, diventandone parte integrante, viscerale. Hai lottato contro lo strapotere. Ed hai saputo pagare a caro prezzo il Bene divulgato.

Oggi il Tuo respiro si è spento al mondo ma, soprattutto, in quella parte di mondo che Tu hai amato per primo ed in modo autentico. E ci hai graffiato l’anima. E ci hai resi un po’ più poveri.

Poco o nulla resta da dire. Solo ringraziarTi per tutto ciò che ci hai insegnato, con essenziali parole ma tanti fatti. RicordaTi della Tua Napoli da quel pezzo di paradiso in cui entrano tutti coloro che hanno fondato la loro vita su quella enorme carità che muove il cuore di Dio. Resti la leggenda. Mondiale. Ma, soprattutto, leggenda della Tua città.