Antimo Puca: “A Ischia si può fare buona politica. Io ci sono”

Antimo Puca | Investire sforzi e risorse verso impegni concreti per la legalità e per l’ambiente. Unirsi nell’intento di dimostrare come anche a Ischia si possa fare buona politica (nell’accezione di governo della polis) e insieme economia pulita. Lo stile Vassallo, fatto anche di azioni semplici, ma emblematiche, come la tassa sul verde o sulle cicche di sigaretta, non è altro che il normale governo della quotidianità delle cose, facendo tesoro dell’amore per la natura.

E così, Ischia e le sue frazioni dovrebbero iniziare un percorso fatto di ristrutturazioni del centro storico, raccolta differenziata dei rifiuti, pulizia del mare e delle spiagge, attenzione ai diversamente abili e conseguente abbattimento delle barriere architettoniche, istituzione di Musei cittadini: il Museo Vivo del Mare e il Museo Vivente della Dieta Mediterranea,una Legge che conceda ai pescatori il diritto di prelazione per la gestione dei pontili e dello stesso porto: gestione del bene comune e riproduzione della fauna marina, contro la distruzione delle reti a strascico.

La politica amministrativa dovrebbe iniziare gradualmente ad attirare l’attenzione a livello nazionale. Le battaglie per la qualità della vita dovrebbero diventare una vera e propria forza di tutta la comunità locale, grazie alla trasmissione delle regole del buon vivere ai concittadini e da questi ai tanti turisti che, ormai da anni, amano e apprezzano questa piccola grande isola che è tra le più belle al mondo. Il modello della “Bella Politica”, dei ragazzi che restano e che tornano, del coraggio di alzare lo sguardo verso nuovi orizzonti, di dare del “tu” al potere, sapendo dire coraggiosamente di no quando occorra, Un cammino disseminato di docce fredde e delusioni, di amici che tradiscono la fiducia, per un pugno di voti o per non scontentare qualche potentato. Tacere e fiancheggiare diventano sinonimi. In un bellissimo video Steven Spielberg dice che i veri sogni non sono quelli che insegui, ma quelli che ti sussurra la vita. Occorre guardare, invece, alla bellezza degli uomini semplici che, mani nude, si mettono a rincorrere il lupo, in senso metaforico.

Io ci sono.