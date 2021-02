“Antico Pio Monte”, nuovi crolli al complesso abbandonato di Piazza Bagni. E’ li che è nata la storia del termalismo

- Advertisement -

Continuano i crolli ed i cedimenti all’antico Pio Monte di Piazza Bagni. E’ da li che è cominciata la storia gloriosa del termalismo locale e da lì che ha preso inizio il lento ed inesorabile tracollo.

A seguire i primi pesanti cedimenti ed i crolli alle strutture registratisi tra il febbraio ed il marzo 2015 e poi del 2018, sono arrivati all’inizio di questo 2021 i nuovi cedimenti ed i nuovi crolli al vecchio “Pio Monte” di piazza Bagni. Le forti piogge e le avverse condizioni meteoriche dei giorni scorsi non hanno mancato di far registrare i propri effetti negativi su una struttura capace, in tutto il suo abbandono, di reggere persino all’ultimo terremoto 2017. A questi si aggiungono anche gli effetti devastanti dell’incuria e del disinteresse sugli antichi complessi presenti nel territorio di Casamicciola Terme.

Dopo i solai e le murature, a distanza di tre anni, il vecchio ed originario complesso termale del Pio Monte a Piazza Bagni crolla ancora. Ancora è venuta giù un’intera ala, quella principale che da su Corso Vittorio Emanuele.

Nuovi crolli al complesso abbandonato di Piazza Bagni. Il primo complesso termale targato “Pio Monte della Misericordia“. E’ li che è nata la storia del termalismo veicolata dall’ente morale gestito dai nobili napoletani.

Uno dei pezzi più ingombranti della storia locale sta per scomparire definitivamente, colpito inesorabilmente dall’oblio, un immobile abbandonato con le sue sorgenti termali, le sue stufe, gli impianti di un complesso che non era solo luogo di cura ma molto di più.

A quando l’auspicata svolta? Quando Casamicciola non sarà solo la terra dei ruderi e dei pezzi di paese fantasma in attesa che il privato, comodo, nella sue stanze e nei salotto di un ente che di morale ormai non sembra avere più nulla, si decida finalmente ad intervenire.

Forse mai, complice anche una burocrazia che non aiuta specie nelle terre dell’eterno terremoto.