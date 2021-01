Anticipazione di tesoreria a Forio, Del Deo si ferma a 4 milioni e mezzo

Ugo De Rosa | Anche l’Amministrazione di Forio si è attivata per quantificare l’anticipazione di tesoreria concedibile dal tesoriere comunale nel 2021. La giunta ha quindi approvato la relativa delibera in base alla relazione del Settore Finanziario. L’anticipazione viene calcolata entro il limite massimo dei quattro/dodicesimi delle entrate accertate nel penultimo anno precedente, relative ai primi tre titoli del bilancio. O tre, in base a un decreto del Ministero dell’Interno emanato per il Comune di Forio.

E serve, come è noto, in caso di momentanee esigenze di cassa, ovvero deficit di liquidità. E a tal proposito il dirigente del III Settore Vincenzo Rando evidenzia la situazione attuale del Comune di Forio, evidenziando le « difficoltà di cassa che l’Ente può attraversare durante l’esercizio, per il taglio ai trasferimenti subiti, e tra l’altro ancora non trasferiti all’Ente, e per il finanziamento del Fondo di Solidarietà 2021 che ha di fatto tolto all’Ente una somma di circa 1.600.000,00 di Imu di competenza comunale, e dato atto che dell’anticipazione concedibile, 2.000.000,00 di euro circa sono rappresentati da fondi vincolati». Il calcolo è presto fatto. Nel 2019 le entrate accertate per i primi tre titoli del bilancio ammontano rispettivamente a 15.776.922,98, 358.304,81 e 2.035.912,40 euro, per un totale di 18.171.140,19. Ed infatti i tre dodicesimi ammontano a 4.542.785,07 euro.

Quantificazione approvata dunque dalla Giunta, delegando il tesoriere comunale «a pagare alla Banca di Credito Popolare di Torre del Greco entro il 31.12.2021 gli importi dell’anticipazione di tesoreria di volta in volta utilizzati dall’Ente, fino alla concorrenza di euro 4.542.785,07…». Per tali pagamenti «dovranno essere utilizzate tutte le entrate del Comune non aventi specifica destinazione, con particolare riferimento ai trasferimenti provenienti dallo Stato ai sensi della normativa vigente».