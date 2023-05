Anteprima. Mazzata per i Rocchi, va tutto demolito! Semaforo verde del TAR a Comune e Ciannelli

Il TAR Campania ha rigettato il ricorso dei parenti del presidente del consiglio comunale di Lacco Ameno, Dante De Luise, nel merito degli abusi al famoso Palazzo Ciannelli. Una lunga storia, che vi abbiamo raccontato nel dettaglio nei mesi scorsi e che tiene, ancora oggi, sul filo della sfiducia il sindaco Giacomo Pascale.

Nei mesi scorsi, come sapete e come ha raccontato anche l’avvocato dei parenti di De Luise al tribunale, il comune di Lacco Ameno aveva chiesto al Comune di Forio la nomina di un dirigente che avrebbe dovuto sanare gli abusi. Non sono è trascorso il primo incarico e poi la successiva proroga (dubbia), ma il TAR ha anche certificato che “le opere contestate si appalesano estranee alla invocata domanda di condono presentata dai ricorrenti (cfr., le risultanze compendiate nelle relazioni prot. 3915/16, 6672/16 e 4151/18), concretandosi nella realizzazione di un intero piano, di un portico-tettoia, di un locale sottoscala, del balcone lato est, di una scala esterna in c.a., e di una pensilina in plastica e legno. La domanda di condono, di contro, aveva ad oggetto unica abitazione su unico piano, con superfice abitabile di mq 69,12 e superficie utile non residenziale di mq 12,42”.

Se mai ce ne fosse ancora di bisogno, nel frattempo, il TAR ha ancora chiarito che “Si ritorce in danno dei ricorrenti, di poi, il richiamo alla decisione del Consiglio di Stato resa inter partes, n. 6748/22, trattandosi di statuizioni: non conferenti alla fattispecie che ne occupa, afferente ad un ordine repressivo intervenuto successivamente alla adozione del diniego di condono del 3 settembre 2019; ciò che vale a destituire di qualsivoglia rilevanza, in nuce, la quaestio relativa alla pretesa riconducibilità delle opere abusive allo spettro della domanda di condono; domanda di condono, invero, irrefutabilmente rigettata in epoca antecedente la emanazione della gravata ingiunzione”;”

Nella sentenza, motivata nel dettaglio, si legge ancora che l’azione del comune è “ben giustificata si appalesa la reazione repressiva della Amministrazione che quivi in particolare viene in rilievo, anche avuto riguardo alla sua natura in certo modo vincolata e necessitata, vertendosi quodammodo in tema di scrutinio di una teoria di opere e di interventi edilizi, susseguitisi nel corso degli anni sine titulo, e già oggetto di plurime determinazioni sanzionatorie (ingiunzione n. 8/20), pure portate all’attenzione di questo TAR (ingiunzione a demolire n. 2/16 e sentenza n. 3811/20)”.

La prossima battaglia, a questo punto, sarà al Consiglio di Stato, nel frattempo: “Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € 3.000,00, oltre accessori come per legge in favore della civica Amministrazione, e in € 3.000,00, oltre accessori come per legge, in favore della interventrice”, con attribuzione al suo difensore, siccome dichiaratosi antistatario.”