ANTEPRIMA Forio, ecco la giunta di Stani Verde

La prima giunta di Stani Verde inizia con il segno rosa. E in questo caso rosa è solo un modo di dire. Angela Albano è il nuovo vicesindaco di Forio ed è la prima donna vice sindaco del comune di Forio. Una svolta importante.

Con Angela Albano e il sindaco Stani Verde, siederanno in giunta Nicola Monti, Nino Savio e Jessica Maria Lavista. Una giunta politica, forte del grosso consenso popolare che, al primo consiglio comunale, vedrà la surroga in automatico con Michele Calise per Albano, Marianna Lamonica per Nicola Monti, Enzo Di Maio per Jessica Lavista e Nello Di Maio per Nino Savio