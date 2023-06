ANTEPRIMA Concorso truccato a Casamicciola, vince la Piro: atti annullati e comune condannato a pagare. PROVE DA RIFARE!

Gli imbrogli hanno le gambe corte. Vincenza Piro ha avuto ragione in merito alle sue doglianze sulla “ondivaga” actio della Commissione del concorso truccato di Casamicciola Terme al centro di una forte polemica, non solo politica.

La sentenza del TAR Campania, Sezione Sesta, “definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti e preliminarmente riuniti: accoglie il ricorso (RG 3997/22) e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati, nei sensi di cui in parte motiva; dichiara improcedibile il ricorso (RG 4917/22).

Condanna il Comune di Casamicciola Terme al pagamento delle spese di lite in favore della dott.ssa Piro nel giudizio (RG 3997/22), che si liquidano in € 4.000,00, oltre accessori come per legge e al rimborso del contributo unificato nella misura effettivamente versata dalla ricorrente, con attribuzione ai difensori di essa ricorrente, siccome dichiaratisi antistatari”

Nella sostanza, però, L’accoglimento del ricorso spiegato dalla dott.ssa Piro: è certo idoneo ad arrecarle una effettiva utilitas, nella misura in cui impone al Comune la riedizione della procedura concorsuale, in luogo della diversa procedura di reclutamento avviata con la nota del 3 agosto 2022; depriva, per contro, di qualsivoglia interesse il ricorso esperito dalla dott.ssa Di Iorio (RG 4917/22), comechè avente ad oggetto i medesimi atti già 12/06/23, oggetto dell’effetto caducatorio e di annullamento riconnesso all’accoglimento del primo gravame (RG 3997/22). Non si rinvengono ragioni, infine, per deflettere dalla regola generale in forza della quale le spese di lite seguono la soccombenza nel primo giudizio (RG 3997/22), nel mentre può disporsene la compensazione nel secondo (RG 4917/22).

IL METODO CASAMICCIOLA

Per comprendere il grave agire della commissione del concorso di Casamicciola basta leggere queste poche righe per comprendere l’andazzo che si era creato: Tale “ondivaga” actio della Commissione, del resto, si appalesa vieppiù pregnante avuto riguardo alla stessa diversità delle griglie di valutazione allegate ai diversi elaborati, atteso che: gli elaborati contenuti nelle buste nn. 4 e 5, contengono una scheda di valutazione in cui è operato l’accorpamento delle voci 7 e 8 (tre punti in totale); gli elaborati contenuti nelle buste nn. 1 e 2 contengono una scheda di valutazione in cui le voci 7 e 8 rimangono distinte.”

Ovvero? “Mutazione avvenuta, indi, dopo che si erano già iniziate le operazioni di scrutinio, in quanto tale irrefragabilmente viziante ab imis l’operato della commissione, in dispregio dei principi generali di certezza, trasparenza e par condicio tra i partecipanti.”