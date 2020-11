Anteprima. Campagnano Zona Rossa? Enzo in attesa del DCPM di Conte per i “poteri”

Attenzione altissima ad Ischia. Il numero dei contagi e la preoccupazione sanitaria per la diffusione del Covid-19 si accende a Ischia. Il sindaco Enzo Ferrandino, infatti, è in attesa della pubblicazione del prossimo DCPM del presidente Conte. C’è una valutazione in atto.

Con molta attenzione dal comune di Ischia stanno valutando di dichiarare la zona Campagnano “zona rossa”. Si attendono le decisioni del governo e del sindaco di Ischia.

Nella zona alta del comune di Ischia, infatti, è residente un considerevole numero di casi positivi. Si tratta della media più alta di contagi del territorio del comune di Ischia