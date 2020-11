Anteprima. Asilo Sentinella, dal TAR condanna per il comune di Casamicciola, vince Lagnese

Ida Trofa | La vicenda dell’asilo alla Sentinella si è conclusa e il comune di Casamicciola ha perso. Ancora.

Secondo i giudici della Quinta Sezione del TAR Campania, che hanno accolto le tesi degli avvocato Bruno Molinaro e Miriam Petrone, «l’ordinanza è stata emanata per fronteggiare una situazione oramai acclarata e nota all’Amministrazione, senza alcuna prova né della necessità assoluta di porre in essere un intervento non rinviabile, né dell’idoneità dell’immobile requisito a contribuire a fronteggiare la rilevata carenza di edifici scolastici dichiarati agibili successivamente all’evento sismico».

La parola fine su una storia che è andata avanti in una sorta di braccio di ferro alla “Peppone e don Camillo” di moderna fattura e che, comunque, si era conclusa nei fatti qualche mese fa. Con la sentenza del TAR, il comune è stato condannato anche al pagamento di 1000 euro alla Diocesi di Ischia.