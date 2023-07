ANTEPRIMA! Arriva il ricorso contro il voto di Forio. Domenico Rotolo contro Stani e Spataro

Secondo un elettore di Forio, la Commissione Elettorale avrebbe ammesso in maniera irregolare le liste della coalizione di Stani Verde. Il tribunale, come nel caso di Casamicciola, “ordina al ricorrente di notificare copia del ricorso e del presente provvedimento alle parti che possono avere interesse entro dieci giorni dalla data odierna e di depositare, nei dieci giorni successivi, presso la Segreteria di questo Tribunale, la copia medesima con la prova dell’avvenuta notificazione insieme con gli atti e i documenti del giudizio.” In attesa dell’udienza che si terrà il prossimo 16 novembre 2023.