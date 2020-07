Antenne abusive a La Sentinella. Scatta il sequestro per “Nuvola”

Ida Trofa | Antenne ed emissioni poco green nell’ambiente, il comando della Polizia Municipale di Casamicciola Terme Sequestrata antenna a “la Sentinella”. Un procedimento cominciato a giugno e notificato come notizia di reato in Procura in questo caldissimo luglio. Ma leggiamo insieme l’humus del provvedimento vergato dal Comandante Giovanni Mattera nel merito della comunicazione degli estremi nel reato per violazione alle norme Urbanistiche . Nel mirino Tommaso Cutellese, editore di Nuvola TV e legale rappresentante della società “Mediatelco SRL” di Forio, committente e proprietario dell’impianto. Con la società il propietario del terreno D’Orta Mario.

“Gli agenti da un sopralluogo effettuato alla via Grande Sentinella, personale di questo comando a seguito segnalazione ha effettuato sopralluoghi alla via Grande Sentinella presso la proprietà del Signor D’Orta Mario. All’interno della proprietà del sig. D’Orta, sita sulla collina della Sentinella, zona Osservatorio Geofisico, visibile dalla pubblica strada, da prospetti e punti panoramici, erano stati montati due ripetitori telefonici/wifi.

Il primo ripetitore-telefonico/wifi è posto al lato ovest della proprietà ed è costituito da palo in ferro alto m 3.00. circa, ancorato al suolo, sul quale risultano montati, una parabola avente diametro di 30 cm; tre apparati elettronici; una telecamera; retrostante al palo un cassone di cm. 30×70 per strumentazione e collegamenti; retrostante al cassone, due pozzetti cementati al suolo dal quale fuoriescono i cavi che alimentano il tutto. Tale ripetitore è puntato verso il limitrofo Comune di Lacco Ameno visibile da prospetti e punti panoramici. Il secondo ripetitore telefonico/wifi è posto al lato est della proprietà ed è costituito da traliccio rudimentale di colore verde ricavato dalla saldatura di tubolari/scatolari in ferro, composto da una base quadrata estensibile fino circa 4. Metri, composta da tubolari/scatolari in ferro saldati sovrastanti. I due pali di altezza di circa 4 metri, con all’estremità montati due apparati radianti ricetrasmettitori. Il traliccio risulta ancorato al luogo: mediante piedi estensibili e tiranti in filo di ferro. Il ripetitore è collegato alla rete mediante un cavo che si estende fino alla metà del parcheggio andando verso ovest, fino a raggiungere due pozzetti cementificati al suolo di cm 30×30. Tale ripetitore è puntato al Comune di Casamicciola Terme, visibile dalla pubblica strada, da prospetti e punti panoramici“.

La custodia degli impianti è stata affidata al proprietario del sito perché presente sui luoghi. L’area oggetto. degli accertamenti è sottoposta a vincolo sismico, ambientale le paesaggistico. Dopo il sequestro a Via Cesario ed in via Salvatore Girardi il contrasto all’“abusivismo WiFi“, prosegue. L’azione del comandante Mattera si a sempre più pervicace in al senso.