Anno nuovo, sprechi vecchi. Area srl, un esperimento da 120 mila € e paghiamo la Genesis per la stessa cosa

Gaetano Di Meglio | Era Giugno 2019 quando denunciammo l’arrivo di un nuovo vampiro al comune di Ischia. Era la società Area Riscossione, un duplicato della Genesis e un costo aggiuntivo per le casse comunali di Ischia e un livello in più di interfaccia per gli utenti.

Il sindaco di Ischia, provando a rispondere alle accuse che gli veniva mosse, ovvero di aver duplicato la Genesis (la società di cui già paghiamo i costi e che serve solo a parcheggio per nomine politiche retribuite ma che di fatto non fa più nulla) disse che si trattata di un servizio sperimentale.

Alla faccia, un esperimento da 120mila euro. Un business per la società cuneese che è venuta ad Ischia ed ha trovato la sua gallina d’oro.

Il Responsabile del Servizio 12, il vigile urbano Tiziana Iacono, vista la determina n. 554 del 04 aprile 2019 con cui è stato affidato in via sperimentale, in concessione, il servizio di riscossione coattiva di posizioni relative ai tributi comunali, alla Società Area Riscossione S.r.l., con sede legale in Mondovì (CN), ha provveduto alla compensazione contabile degli importi relativi alle fatture inserite nel prospetto allegato (parte integrante della presente determinazione) compreso IVA relativa all’aggio sulle riscossioni, compenso fisso a pratica e al ristoro delle spese postali e di notifica anticipate dalla società e addebitate ai contribuenti.

Un bel bonifico di fine anno di € 120.865,72 avranno fatto felici quelli di Area, il duplicato della Genesis.

A noi cittadini, invece, ci restano sullo stomaco il costo della Genesis e ora anche quello del suo duplicato.

In tutto questo, ovviamente, va ricordato ai nostri lettori la pronuncia del giudice Maria Rosaria Salzano che, accogliendo le tesi difensive dell’avvocato Carmine Bernardo aveva annullato le richieste di Area con questa motivazione: “la società Area srl non aveva alcun potere al riguardo (in mancanza di un accordo tra la Genesis e tale società), risultando per di più investita in modo anomalo attraverso una convenzione sottoscritta dal dirigente in contrasto con la delibera dell’organo collegiale dell’ente cui spettano i poteri di indirizzo e di programmazione”.

Ora che abbiamo sborsato 120 mila euro possiamo anche tornare a porci qualche domanda. Sperando che qualcuno ci risponda. Perché questo servizio, così delicato (che frutta 120mila euro a questa società!), è affidato in via sperimentale? Questi 120mila euro non sono una duplicazione di costi per il comune?

Chi ha deciso che dobbiamo pagare due volte per lo stesso servizio (la riscossione coattiva)?

Chi assicura i cittadini che non arriva la richiesta, per lo stesso evento, sia da Genesis sia da Area Riscossione?

Infine, se Genesis non avrebbe più dovuto occuparsi della riscossione coattiva, non lo avrebbe dovuto decidere il consiglio comunale?

