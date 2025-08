Anni 90: “Fedeltà all’Ischia ma nessun compromesso con la società”

Dopo settimane di silenzio, il gruppo di tifo organizzato “Anni 90” dell’Ischia Calcio rompe gli indugi e prende posizione sul tema abbonamenti, ribadendo fedeltà ai colori gialloblu ma marcando le distanze dall’attuale società. Nel comunicato diffuso, i tifosi spiegano le ragioni della loro scelta e il contesto che ha portato alla decisione di intervenire pubblicamente.

“RIECCOCI! Dopo un lungo e voluto silenzio, sentiamo la necessità come gruppo Anni 90 di dire la nostra sulla questione abbonamenti.

Anche quest’anno come negli anni precedenti tutto il gruppo acquisterà l’abbonamento della nostra amata Ischia.

In una riunione fatta con l’altro gruppo di tifosi nel mese di maggio, abbiamo dato la nostra parola che con determinati requisiti dell’abbonamento, avremmo fatto la nostra parte; quindi, da persone serie, quali riteniamo essere, non ci tiriamo indietro e continuiamo a sostenere la maglia gialloblu. Al contempo però prendiamo le distanze da una società che non ci rappresenta, che continua ad operare nel silenzio non comunicando con la tifoseria (o meglio, solo con chi ritiene di farlo), che alimenta “pettegolezzi” di paese facendo girare messaggi e audio di esponenti importanti della società che infangano il nome del nostro gruppo.

Quindi, continueremo a sostenere i colori gialloblu e a fare sacrifici per questa maglia, ma non scenderemo mai a compromessi con questi signori ai quali abbiamo sempre chiesto CHIAREZZA E SERIETÀ.

Anni 90… a modo nostro

Sempre e comunque

FORZA ISCHIA!”

Con questo intervento, gli “Anni 90” riaffermano il loro legame viscerale con l’Ischia Calcio, dichiarando che la passione per la squadra non verrà mai meno. Al tempo stesso, lanciano un messaggio diretto alla dirigenza: senza chiarezza e serietà non potrà esserci piena unità d’intenti. Un avvertimento che suona anche come un appello, affinché la società ricostruisca quel rapporto di fiducia con tutta la tifoseria, indispensabile per affrontare con coesione la nuova stagione.