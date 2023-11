Annalisa Iaccarino nuovo assessore di Casamicciola

Il sindaco di Casamicciola, Giosi Ferrandino, ha provveduto ad integrare la giunta con la nomina di un nuovo assessore: si tratta di Annalisa Iaccarino a cui sono state conferite le seguenti deleghe: Ambiente e difesa suolo, Ciclo delle acque, Rigenerazione urbana, Rapporti istituzionali

il consiglio comunale in breve: Questa mattina si è tenuto il consiglio comunale nel corso del quale è stata approvata la nomina del nuovo revisore dei conti, la ragioniera Patrizia Corsano.

La seduta del consesso si è aperta con un intervento del sindaco Giosi Ferrandino che ha voluto ringraziare Loredana Cimmino, che ha rassegnato le dimissioni da assessore per ragioni personali, ringraziandola per il lavoro svolto in questi mesi ed ha poi voluto rassicurare i casamicciolesi sulla vicenda del ricorso contro le elezioni dello scorso maggio, considerato il disorientamento e le incertezze che in questi ultimi tempi si sono diffusi nel paese.

Ferrandino ha sottolineato che, al di là dell’esito del ricorso dinanzi al TAR, l’amministrazione resterà compatta e vicina ai cittadini in difficoltà per le calamità naturali con profondo senso di responsabilità che si augura sia condiviso anche dalla minoranza consiliare.

“Casamicciola è in buone mani e lo sarà anche in futuro” ha sottolineato il primo cittadino ribadendo che la ricostruzione e la ripartenza di Casamicciola non si fermeranno in nessun caso.