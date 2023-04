Annalisa Iaccarino: “Con le navi a Casamicciola, raggiunto risultato importante”

“Per Casamicciola si tratta di un nuovo inizio, con il porto che ritorna ad essere accessibile ai passeggeri: un risultato importante frutto dell’impegno che mi ha vista protagonista in prima persona unitamente alle associazioni presenti sul territorio che non hanno lesinato sforzi e pressioni sulle autorità competenti”. Così si è espressa Annalisa Iaccarino, candidata al consiglio comunale con la lista “Per Casamicciola” alle prossime elezioni amministrative in programma il 14 e 15 maggio, relativamente al ritorno delle navi passeggeri nel porto di Casamicciola dopo un’assenza che durava dal 26 novembre 2022, giorno della drammatica frana. La riapertura del porto, tra l’altro, era stata annunciata con una nota firmata dal delegato ai trasporti della Regione Campania, Luca Cascone, indirizzata proprio a Federalberghi Ischia, Comitato Civico Casamicciola Viva, Comitato Risorgeremo Nuovamente e Comitato Casamicciola.

“Non posso che sottolineare l’impegno profuso dal mondo associazionistico – conclude Annalisa Iaccarino – così come non posso non ringraziare anche il vicepresidente della giunta regionale, Fulvio Bonavitacola, che si è interessato in prima persona della questione facendo sì che si riuscisse a sbloccare uno stato di impasse che rischiava di avere ricadute negative e drammatiche per il territorio”. Infine la Iaccarino conclude: “Ovviamente è soltanto un primo passo, presto arriveranno corse in più ed anche maggiori collegamenti con aliscafo, come chiesto in una delle riunioni tra associazioni e Regione”.