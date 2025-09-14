Anna Vargiu, la voce di Ischia al Premio Mia Martini: votiamola per l’Europa

Unica artista di Forio in gara tra le Nuove Proposte: con un clic possiamo portare la nostra terra sul palcoscenico europeo

Da trentun anni il Premio Mia Martini è un punto fermo della musica italiana ed europea. Nato a Bagnara Calabra nel 1995, in ricordo della grande interprete della canzone italiana, il concorso è cresciuto fino a diventare un trampolino di lancio per giovani artisti capaci di emozionare e lasciare il segno. Ed è proprio in questa cornice prestigiosa che oggi brilla il nome di Anna Vargiu, artista di Forio selezionata per le Nuove Proposte per l’Europa.

Anna ha già dimostrato tutto il suo valore superando le selezioni con talento, grinta e una voce capace di unire tecnica e cuore. Ora, però, serve il sostegno di tutti. Un semplice gesto, che non richiede registrazioni né complicazioni, può fare la differenza: basta un clic per votarla su questo link.

Sostenere Anna significa dare voce alla nostra terra, portare Forio sul palcoscenico europeo e dimostrare che la passione e la creatività della nostra gente non hanno confini. È un’occasione per scrivere insieme una pagina importante, non solo per la carriera di una giovane artista, ma anche per l’immagine della nostra comunità.

Il voto non è soltanto un segno di stima, ma un atto d’amore verso chi, con sacrificio e dedizione, sceglie la musica come strumento per raccontare emozioni e identità. Condividiamo, coinvolgiamo amici e conoscenti, spargiamo la voce: ogni clic è un passo verso un sogno che può diventare realtà.

Oggi possiamo essere noi a fare la differenza. Votiamo Anna!