Anna e Franco Iacono, 54 anni di matrimonio al tempo del CoronaVirus

Immagini belle e che scaldano il cuore. Una storia molto particolare che vale la pena di raccontare anche perché, davvero, in questo momento storico, non può che fare bene. Parliamo dei festeggiamenti intimi e romantici, dei primi 54 anni di matrimonio di Anna e Franco Iacono.

Un anniversario bello e importante che cade, come ben saprete, in un momento molto delicato per la famiglia Iacono, con la positività al Covid-19 di Anna, la moglie di Franco Iacono (nonché del figlio Gino, ndr).

“54 anni di matrimonio di Anna e Franco Iacono al tempo del coronavirus … per la gioia di quanti hanno attraversato la nostra vita. Con gratitudine e con gioia” è questa la meravigliosa e semplice didascalia che accompagna le foto che Franco Iacono ha condiviso online e che stanno riscuotendo tantissimi “like” da follower e amici.

Una tavola imbandita e apparecchiata per due, due innamoratissimi sposi, una torta e le immancabili mascherine che contraddistinguono i nostri giorni: foto di una “nuova quotidianità” che raccontano il momento storico in cui viviamo, con le sue gioie e le sue, diverse emozioni.

Un brindisi all’amore, un brindisi al futuro e ai giorni che veranno, che saranno carichi di emozioni e di novità, tutte da vivere con slancio e passione.

Auguri Anna, auguri Franco!