Anna Ammirati: «Quel sogno chiamato cinema, tra Ischia, Napoli e New York»

Nella suggestiva cornice della Cattedrale dell’Assunta, Anna Ammirati ha presentato Napoli–New York di Gabriele Salvatores. Visibilmente emozionata, l’attrice ha sottolineato l’intensità dell’esperienza: «È meraviglioso essere qui: il cinema è già di per sé un mondo che fa sognare, e presentarlo tra il Castello Aragonese e la Cattedrale è l’apoteosi del sogno e della bellezza». Il film racconta una favola realistica, quella di due bambini migranti in cerca di futuro. Ammirati interpreta Anna Garofalo, un’italo-americana che ha vissuto lo stesso viaggio: «È una storia che ci appartiene tutti: è la storia di chi ha lasciato la propria terra per cercare lavoro, dignità, un futuro migliore».

Interpretare una donna tra due mondi

«Il mio personaggio mi ha portato dentro la pelle di chi è costretto ad abbandonare la propria terra per necessità, approdando in un Paese dove non conosce la lingua, le abitudini sono completamente diverse e, spesso, l’accoglienza è ostile», racconta Ammirati. «Ricordiamoci che gli italiani, quando arrivavano a Ellis Island, erano trattati esattamente come oggi vengono trattati molti immigrati. È stato un viaggio intenso, anche se il film non racconta direttamente la storia del mio personaggio».

Insieme a Pierfrancesco Favino, che interpreta suo marito, l’attrice ha costruito un passato credibile per i loro ruoli: «Ci siamo inventati una backstory: io sono arrivata in America da piccola, con la mia famiglia, e siamo riusciti a integrarci. Anna è quasi una piccola borghese nella comunità italo-americana. Lui, invece, è arrivato da adulto, e ha vissuto più profondamente il trauma dello sradicamento».

Un momento che resta addosso

Alla domanda su quale scena l’abbia segnata più a fondo, Anna non ha dubbi: «C’è una scena molto intensa, ambientata in camera da letto. Parlo con mio marito del nostro desiderio di avere figli, ma il mio personaggio è sterile – e per l’epoca era una tragedia. Quel dialogo, così ben scritto, mi ha toccata profondamente». Dopo lo stop, un commento del regista l’ha colpita: «Gabriele Salvatores mi ha detto: “Oggi sembravi proprio mia madre”. È stato un complimento immenso. La madre di Gabriele era napoletana, e forse attraverso Anna ha voluto raccontare anche un po’ la sua storia familiare».

Un mestiere che evolve

Oggi Anna Ammirati guarda al mestiere con occhi diversi rispetto agli inizi: «All’inizio era tutto un gioco. In inglese si dice to play, e io giocavo. Leggevo i copioni poco prima delle riprese, mi bastava impararli a memoria. Ma poi ho iniziato a prendermi sul serio, come mi suggerì un giorno Carlo Verdone: “Se vuoi che ti prendano sul serio, devi prenderti sul serio tu per prima”». Oggi, confessa, affronta i ruoli con molta più profondità e consapevolezza.

Ruoli, desideri e rimpianti

«Non credo di aver affrontato ruoli troppo presto. Le cose accadono quando devono accadere. Però, col senno di poi, mi sarebbe piaciuto specializzarmi di più: viaggiare, imparare più lingue… mi sarebbe piaciuto essere un’attrice capace di recitare in francese, spagnolo, tedesco».

Ischia e la magia del cinema

Presentare Napoli–New York a Ischia è stato, per Ammirati, come vivere dentro un film: «Il cinema è evasione, e quando il festival mi ha invitata ho pensato subito: “Che bello, saranno giorni di sogno”. Presentare un film qui, tra il mare e il mito, è un’esperienza unica. Il paesaggio cambia davvero il modo in cui si guarda un’opera».

Il cinema può ancora cambiare il mondo?

«Altroché se può. Il cinema non ha perso forza, anzi: è diventato ancora più potente, più arrabbiato, più urgente. Penso al documentario sulla Palestina che ha vinto l’Oscar quest’anno: un’opera di denuncia, fortissima. Il cinema ha ancora il potere di cambiare le cose. E se anche non le cambia, almeno può far nascere una domanda. E già questo è tantissimo».