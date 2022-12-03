ANMI Ischia, “il nostro cordoglio dei familiari delle vittime della terrificante frana”

Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia, Sez. Isola d’Ischia “Attilio Messina” partecipa al cordoglio dei familiari delle vittime della terrificante frana del 26 novembre 2022 ed in segno di lutto comunica di aver deciso all’unanimità anche dei Soci la sospensione a data da destinarsi dei festeggiamenti di Santa Barbara, protettrice della Marina Militare, in segno di lutto.
Possa la magnanima e generosa monitrice della Gente di Mare accompagnare al cospetto dell’Eterno Iddio le anime delle povere vittime. Nel contempo, l’ANMI Sezione di Ischia respinge energicamente tutto il clamore mediatico nazionale della vicenda, necessitando nel momento dell’emergenza soltanto il sostegno morale, fisico e logistico ai soccorritori ed ai professionisti del volontariato, nonché la comprensione umana per chi ha perso i cari congiunti ed i propri beni materiali.
“Colpir e seppellir ogni nemico che si incontra sul cammino” una strofa dell’inno dei sommergibilisti ci insegna che Ischia sconfiggerà il “mostro” della frana. Rinnoviamo sincere condoglianze ai parenti delle vittime.
Il Presidente dott. Raffaele Borriello, il Presidente emerito dott. Giorgio Brandi
Il vice Presidente avv. Luigi Della Monica, addetto stampa.
I Consiglieri, Alessio Romeo, Stella Beciri, Donata D’Ambra
I Sindaci Antonio Di Manso, Fabio Amato
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