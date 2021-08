Aniello Volo: «Il mare è una risorsa insostituibile, ma nessuno se ne preoccupa»

Ugo De Rosa | Anche l’estate 2021 è stata contrassegnata dai soliti, annosi problemi, senza che si siano registrati iniziative da parte di chi è responsabile della cosa pubblica. Pertanto Aniello Volo attacca senza mezzi termini l’Amministrazione comunale di Ischia in particolare: «Chiedo rispetto per tutta la comunità. Il Comune non è altro che l’ente pubblico al servizio dei cittadini. Dunque agli amministratori voglio ricordare: voi siete i nostri dipendenti, perché lo stipendio che incassate proviene dai soldi dei contribuenti residenti/turisti».

Quindi scende nello specifico: «In questa torrida estate non sono mancate, e non mancheranno nelle prossime settimane, problematiche e polemiche senza che sia ben chiara la posizione dell’Amministrazione del Comune di Ischia. In particolare è stata trascurata totalmente la pulizia delle piagge libere e del mare con tutto ciò che ne consegue. Non è un bello spettacolo per i cittadini residenti e per i turisti, visto e considerato che non tutti possono permettersi un lido privato poiché i prezzi sono molto alti, ma che nonostante tutto contribuisco per l’economia isolana. Anche il depuratore situato nell’area della spiaggia di San Pietro, a due passi dal mare, non è funzionante. Resta però il fatto che basta un po’ di mare mosso per far risalire tutto l’inquinamento, soprattutto in certi orari; inquinamento che poi magicamente nel tardo pomeriggio scompare».

E Volo continua nella sua critica: «Una situazione quindi in continuo mutamento, a cui vanno aggiunte anche queste problematiche serie. E’ un quadro complesso, quello che presenta questa estate per i cittadini, ma anche per i turisti.

Quello che è certo è che il “problema mare” sta occupando la quotidianità del dibattito pubblico: il nostro mare non riceve riconoscimenti che ne attestino l’eccellenza delle acque da molti anni e questo dimostra che il problema esiste da tempo e nonostante gli investimenti precedenti sulle pompe di sollevamento e i depuratori, la strada da percorrere è lunga considerato il grande fallimento delle Amministrazioni dei sei comuni dell’isola sul problema depurazione.

Il mare rappresenta dunque una risorsa importante e strategica per l’isola e necessita di particolare tutela e interventi da parte delle istituzioni e dei singoli cittadini. Gestione e tutela del mare e del litorale isolano; servizio continuo di controllo e manutenzione della costa; interventi di recupero e riqualificazione delle aree più degradate e la valorizzazione dell’economia locale. Ecc cosa si dovrebbe fare».

Quindi Aniello Volo conclude: «Si chiede chiarezza per il pessimo stato del mare cittadino e sui tanti punti interrogativi sollevati per cercare di risalire alle cause di questa situazione. Ancora non c’è alcuna risposta da parte delle autorità competenti, visto e considerato che non è stato fatto nulla per risolvere tutto ciò. Eppure lo ribadisco: è sotto gli occhi di tutti che basta un po’ di mare mosso per far comparire, soprattutto in certi orari, chiazze, schiuma e sporcizia in acqua, che poi come per miracolo nel tardo pomeriggio scompaiono».