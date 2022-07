Aniello Schiano, l’ultimo macellaio. Il ricordo di Sandra Malatesta

E io che non sono nata a Barano ma ci vivo da 20 anni e la frequento da più di 40, mi trovo spesso a scrivere per chi ha percorso un pezzo di vita insieme a me a mio marito e alla mia famiglia. Aniello Schiano è morto oggi, un amico storico di mio marito, che poi è diventato anche amico mio.

Lui ultimo macellaio di Barano e appartenente a una famiglia storica di macellai, era conosciuto non solo a Barano ma un poco ovunque sull’isola, anche perché per un lungo periodo, insieme ai figli gemelli Michele e Umberto, ha gestito uno dei parcheggi della spiaggia dei Maronti. Aniello da quando non lavorava più, veniva in piazza a Barano la mattina presto, parcheggiava la sua panda verde e si sedeva sulla panchina con il suo sigaro e il cagnolino che amava tanto. Ricordo che ogni mattina, fino a che sono andata a scuola, lo incontravo e scambiavo una chiacchiera con lui. Poi cominciò a soffrire con le gambe e restava seduto in macchina con il finestrino aperto.

Successe che io cominciai ad avere dolori alle gambe e soprattutto alle ginocchia. Una mattina glielo dissi e lui subito mi diede un ottimo consiglio ed è questo: “Sandra prendi l’alcol mettilo in un barattolo di vetro e mettici dentro dei peperoni forti. Lascialo così per qualche giorno, poi prendi ovatta bagnala nel barattolo e mettila sulle ginocchia per un poco di tempo”. Io lo feci per giorni e giorni e mi sentii meglio. Quando glielo dissi lui felice rispose che non dovevo smettere e che ogni tanto fare gli impacchi. Caro Aniello ti ho conosciuta quando io e Alfredo sposati da poco veniammo a cena a casa tua e conobbi la tua dolce e bella Silvia. Avevi i gemelli piccolini e fu una serata con altri amici di Barano. Lo sai Aniello te lo dicevo sempre, io amo Barano e la sua gente che mi ha accolta e che non mi fa mai sentire sola. Non ti vedevo da un poco di tempo e avevo chiesto di te. Poi ti vidi affacciato alla tua finestra e intuì che i dolori alle gambe erano aumentati e preferivi stare a casa. A me sembrava che tu mi dessi sempre il consiglio giusto, e che bello aver imparato da te i vari pezzi di carne, e che belli tanti segreti che mi dicesti per insegnarmi a comprare carne buona. Aniello lo sai? Anche tu sei andato via e quel pezzo di strada era già più vuoto senza di te.

Ho detto ad Alfredo che il suo dolore per aver perso un caro amico è anche il mio dolore. Silvia cara dai modi gentili e riservati, ti sono vicina e so che anche senza vederci e frequentarci ci vogliamo bene. Ma qui a Barano ho imparato da alcune donne che, si può stare ognuno a casa propria, ma non smettere di pensarsi e esserci nei momenti importanti.

Ragazzi sapete di me e del mio essere una donna che ama i bambini e a voi fin da piccoli vi ho stretto e ho giocato anche un attimo dicendovi sempre che siete belli. Michele, Umberto, Anna e Emanuela non posso che dirvi che il vostro papà era fiero di voi e gli brillavano gli occhi quando ne parlavamo. Spero con tutto il cuore che Aniello sia in pace, quella pace che spesso mi regalava con i suoi consigli e che faceva parte del suo essere.