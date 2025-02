Angelo Pisano si allena con l’Under 16 del Napoli: il talento ischitano sotto osservazione

Un’opportunità importante per il giovane talento dell’SSD Ischia Calcio, Angelo Pisano, che la scorsa settimana ha svolto tre allenamenti con la formazione Under 16 Nazionale della SSC Napoli. Su invito del club partenopeo, il centrocampista classe 2009 ha avuto modo di mettersi in luce agli ordini di mister Liguori, tecnico della selezione Allievi Nazionali, impegnata nel girone meridionale del campionato.

L’Ischia Calcio ha accolto con entusiasmo la richiesta della società azzurra, che ha voluto visionare da vicino le qualità del giovane gialloblù. In questa stagione, Pisano si è distinto militando sia nella squadra Under 16 Provinciale, sia nella Under 18 Regionale, entrambe attualmente prime in classifica.

Gli allenamenti si sono svolti presso il complesso sportivo “Kennedy” ai Camaldoli, una delle sedi in cui il settore giovanile del Napoli svolge la sua attività. Durante la prima e la terza giornata, al centro sportivo era presente un osservatore di fiducia di Gianluca Grava, responsabile del settore giovanile azzurro, a conferma dell’interesse del Napoli nel monitorare il giovane talento isolano.

La società partenopea si è complimentata con Pisano per le sue ottime qualità tecniche e atletiche e ha deciso di effettuare una relazione dettagliata sul giocatore. Ora spetterà a mister Liguori e al suo staff valutare un’eventuale futura chiamata per il centrocampista ischitano.

Per Pisano, questa non è la prima esperienza con un club professionistico. Già il mese scorso, infatti, ha avuto modo di allenarsi per tre giorni con gli Allievi Nazionali del Bari, su invito della società pugliese. Un percorso di crescita che conferma il talento del giovane centrocampista e che potrebbe presto riservargli nuove opportunità nel calcio che conta.