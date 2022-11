Angelo Iervolino: “Tutto pronto per la prima gara. Abbiamo lavorato bene”

Il cammino del Real Forio targato Angelo Iervolino inizia con il fischio d’inizio delle 14.30 allo Stadio Vallefuoco di Mugnano per la 12a giornata del campionato di Eccellenza contro il Pomigliano (a porte chiuse) di Mister Felice Rea. Un Forio che è alle prese con la ripartenza dopo l’esonero di Mister “Billone” Monti dopo la sconfitta nel derby con l’Ischia di domenica scorsa.

Mister, il tuo cammino in questo campionato inizia con il Pomigliano e alla dodicesima giornata e sarà la tua prima partita da allenatore di questa squadra. Come si sono preparati i biancoverdi?

“Si, sarà la prima gara, diciamo per me. Come ho detto ai ragazzi a cui ho fatto i complimenti già ieri, ho trovato una squadra già nei primi due o tre allenamenti si è dimostrata veramente tanto, tanto vogliosa. Una squadra che si è impegnata al massimo in questi giorni e, soprattutto, non ho trovato nessun ragazzo che magari, come certe volte si possa pensare, che tiri un po’ il freno a mano. Tutti quanti hanno dato il massimo.

Sarà stata magari la novità che comunque c’è nell’indole umana di capire un po’ la novità, ma i ragazzi sono si sono veramente preparati bene.

C’è, ovviamente, tanto da lavorare e abbiamo toccato alcuni punti e alcune cose che proveremo a introdurre già domenica ma sarà, ovviamente complesso, perché vuole tempo. Però, quello che ricercavo era la loro disponibilità. E questa e l’abbiamo avuta al 100%.

Cosa cambierà rispetto al Forio visto fino ad oggi anche da un punto di vista tattico. Sarà una squadra diversa?

“Sicuramente quello che noi dobbiamo provare a fare è fare punti e cercare di fare quello che la situazione richiede. Non dobbiamo essere chiusi mentalmente nel provare a fare qualcosa di diverso ma, semplicemente, fare quello che è necessario e far sì che il Forio raggiunga l’obiettivo. Quello che proveremo a migliorare, perché serve, ripeto, come ho detto prima, si farà con il tempo.

Abbiamo lavorato sull’atteggiamento di aggressione e ri-aggressione della palla e sono piccole cose che dobbiamo aggiustare. Ma ci possiamo riuscire solo con il tempo e con l’aiuto di tutti, della squadra, della dirigenza, dei tifosi, della stampa”.



Andando alla squadra avversaria in queste giornate abbiamo visto il Pomigliano puntare molto sulla fisicità di Abayian e su un centrocampo molto attivo. Quali sono le contromisure?

E’ quello che, sostanzialmente, ho risposto alla domanda precedente. Dobbiamo cercare di essere sempre attivi, soprattutto di essere attenti su ogni loro giocata e su ogni riferimento perché, appunto, fanno del loro reparto mediano e avanzato i loro punti di forza faranno una grande aggressione.

C’è una grande qualità, soprattutto lì davanti, con una Abayian, Ragusa a centrocampo e Liberti che è un giocatore di veramente di altra categoria che dai cui piedi partono tante cose. L’abbiamo vista e abbiamo cercato di capire quello che noi siamo e quindi di adattarci a quello che loro sono.”

L’ARBITRO. Pomigliano-Real Forio sarà arbitrata dal sig. Roberto Carrisi di Padova e dagli assistenti Antonio Di Domenico di Salerno e Roberto Romano di Torre del Greco