Angelo Iervolino alla guida del Real Forio 2014

Il Real Forio 2014 comunica agli organi di informazione ed agli appassionati di aver affidato il ruolo di allenatore della Prima Squadra ad Angelo Iervolino.

Trentotto anni compiuti a settembre, laureto in Biologia della Nutrizione, mister Iervolino ha conseguito la licenza di allenatore Uefa B nel 2010. Nella scorsa stagione, ha guidato l’Ischia Calcio conquistando l’accesso ai play off ed arrivando sino in semifinale di Coppa Italia (con mister Iervolino l’Ischia è stata la terza miglior difesa dei tre gironi di Eccellenza). Precedentemente, il nuovo tecnico biancoverde si è messo in luce nel Lacco Ameno – nelle stagioni 2019 – 2020 e 2020 – 2021 – ottenendo risultati lusinghieri. Numerose ed importanti anche le esperienze in settori giovanili di club professionistici, come la Lazio e la Juve Stabia. Mister Iervolino, inoltre, ha ricoperto il ruolo di Team Analist per alcune società professionistiche. Già da oggi, mister Iervolino dirigerà il primo allenamento alla guida del Real Forio 2014.

Iervolino: “Il mio primo pensiero è rivolto alla società del Forio, in tutte le sue componenti, che ringrazio per l’occasione concessami e la grande fiducia che mi hanno fatto percepire da subito. Subentrare è sicuramente molto diverso, ancor di più se ad un allenatore di grande esperienza, che definirei storico, come mister Monti, piuttosto che partire dall’inizio. La motivazione, però, è tanta: desidero ricambiare la fiducia posta nei miei confronti raggiungendo la meta. Davanti a noi c’è una scalata da affrontare ma con il lavoro di gruppo, la vicinanza dei tifosi, l’aiuto di tutti per il bene del Forio e la dedizione al lavoro giornaliera potremo raggiungere ciò che è prefissato”.