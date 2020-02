“Angeli della Strada“. Al via l’operazione movida sicura

Proseguono i servizi straordinari di controllo del territorio predisposti già nello scorso week-end e nei giorni successivi, dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Ischia, guidato dal il Dirigente Vice Questore della Polizia di Stato dott.ssa Maria Antonietta FERRARA.

Anche per questo fine settima saranno effettuato mirati controlli nelle fasce orarie notturne, finalizzati alla repressione dei reati in genere e al fine di contrastare illeciti derivanti da violazioni delle norme di comportamenti sia al codice stradale che amministrativi e per l’opportuno controllo della movida isolana nei centri più frequentati.