Angela Merkel: “Non vedo l’ora di tornare a Ischia”, ma il “suo” albergo quest’anno non apre!

La cancelliera Angela Merkel, il turista ischitano più famoso (e potente) del mondo, in un colloquio con il presidente del Parlamento europeo, David Sassoli, avrebbe espresso il desiderio di tornare nell’isola il prima possibile.

Peccato, però, che il “suo” hotel a Ischia, quello per eccellenza, quello dove ha sempre trascorso i suoi soggiorni ad Ischia, il Miramare di Sant’Angelo, quest’anno sarà chiuso. La crisi del coronavirus, la mancanza di un patto tra politica, imprenditori e società civile, ha portato a tante piccole, dannose, singole decisioni. Tante piccole “porte chiuse in faccia” all’offerta turistica complessiva della nostra isola.

L’Hotel “della” Merkel chiude, il Mezzatorre chiude solo a Ischia mentre il gruppo fa affari altrove e il Poseidon apre a metà: è questa la sconfitta mediatica e turistica inferta dagli interessi dei conti correnti dei singoli imprenditori al “sistema Ischia”.

L’isola che non ha saputo organizzarsi perché guidata da una classe politica impreparata, si scopre ancora attrattiva verso quel pubblico che, diciamocelo, quest’anno vuole cacciare: i turisti tedeschi.

Un piccolo estratto da huffingtonpost.it la racconta lunga di quanto la direzione turistica dell’isola sia lontana dalla percezione che hanno gli altri di noi (anche se, forse, basata sul luogo comune): “Come si legge su Repubblica, Merkel, parlando, avrebbe detto “Non vedo l’ora di tornare a Ischia”. La cancelliera non è la sola tedesca che ama l’Italia. Negli ultimi anni sono sempre di più le persone che vivono in Germania che vogliono trascorrere qualche giorno, o qualche settimana, nelle nostre città e nelle nostre spiagge. In 10 anni il turismo tedesco in Italia è aumentato del 30%.”

Ogni commento è superfluo…