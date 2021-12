Angela e Saviano |#4WD

Volete sapere cosa mi ha colpito di più di “Stanotte a… Napoli”? Non certo le bellezze della nostra città-capoluogo, che già conoscevo bene pur non avendole visitate tutte. Sono rimasto estasiato, invece, dal garbo con cui Alberto Angela ha introdotto ciascuno di noi alla visione della trasmissione. E lo ha fatto con una frase-chiave: “Naturalmente, come tutte le grandi città, Napoli ha le sue luci e le sue ombre. E spesso le cronache tendono a concentrarsi sulle sue ombre, ricoprendo in questo modo le sue luci. Noi di STANOTTE A…, pur non ignorando le sue ombre, vogliamo mostrare queste sue luci, esattamente come abbiamo fatto con altre città italiane nelle puntate passate. Il risultato, come vedrete, è una città molto più luminosa e viva di quanto si creda.”

Questa garbata (e di certo studiatissima) parte del copione di Alberto Angela è la risposta migliore non solo ai detrattori per antonomasia di tutto quel che appartiene a Napoli e al Mezzogiorno, ma anche a coloro i quali su quelle sue famose ombre hanno costruito una vera e propria ricchezza, pur passando ancora oggi, grazie alla disattenzione e/o al qualunquismo dei più, come autentici eroi e icone culturali da venerare con tanto di lampante identità politica. Ho amici che a differenza mia, che non sono certo un estimatore di Roberto Saviano, si vantano di non aver mai visto neppure una puntata di “Gomorra”. Non li biasimo affatto, ci mancherebbe, perché ci può stare che qualcuno si rifiuti di condannare con un’azione singolare ma simbolica la narrazione pur veritiera e tecnicamente molto ben fatta di uno dei mali peggiori di Napoli che va in giro per il mondo a totalizzare milioni di telespettatori. Così come, però, mi piacerebbe conoscere l’entità del loro concreto contributo ad attenuare quelle ombre, magari grazie alla scoperta di quelle luci di cui fino al 25 sera ignoravano l’esistenza. O forse, troppo intenti a ben più frivole trasmissioni tivù, la ignorano tuttora.