Andrea Sannino difende Ischia: “Rispetto per Ischia! Avete rotto le scatole, tacete… e fate qualcosa!”

Mentre il main stream si accende sulla parola “condono”, “abusivismo” e segue un infame algoritmico, Andrea Sannino prende posizione e si conferma amico di Ischia. L’autore di “Abbracciame” scrive parole dure: “Nemmeno 24 ore da una tragedia, nemmeno il tempo di recuperare vittime, uomini, donne, bambini. Nemmeno il tempo ritrovarle tutte. E voi cosa fate? Avete il barbaro coraggio di andare in Tv su tutte le emittenti nazionali a parlare …sempre e solo “parlare” di abusivismo, di illegalità nell’edilizia e bla bla bla.

In qualsiasi altra parte del mondo una montagna frana e si parla di calamità naturale accade ad Ischia ed è subito colpa degli ischitani?! Non dico nemmeno che non sia così, c’è abusivismo? Ok! Ma cazzo vi sembra logico e opportuno parlarne quando ancora sotto al fango ci sono bambini. Ma la prima cosa che dovreste fare, non sarebbe di precipitarvi lì per aiutare a spalare o magari attivarvi per far sì che arrivino subito aiuto e sostegno? Poi ricordate, che dove c’è abusivismo, c’è stato al 100% un politico che ha mangiato!!

E mo’ andate in Tv a fare tutti i MORALISTI!! E CHE CAVOLO! Io non sono di Ischia, ma non riesco a non schierarmi a favore di questa gente che vive un dramma e magari da ieri, se mai hanno avuto il tempo, vi vede in tv e si deve pure sentire in colpa senza alcun motivo! PORTATE RISPETTO PER GLI ISCHITANI!! RISPETTO PER ISCHIA! AVETE ROTTO LE SCATOLE, TACETE e FATE QUALCOSA!”