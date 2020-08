Andrea Esposito: “Coglioni, se ne avete”

Andrea Esposito | Al di là dell’aumento dei positivi (oggi numeri da lockdown) anche le terapie intensive (malati seri) sono passati in un giorno da 54 a 66. Ora, invece di condividere a palla ‘sta battuta di merda “uuu il virus lavora solo dalle 18 alle 6???” che non fa ridere manco al cazzo e ci ha gia’ abbondantemente triturato le palle insieme alle ansie genitoriali risolte con un post-e-condividi su facebook, abbiate le palle di dirlo e scriverlo ciò che presuppone implicitamente questa vostra voglia insopprimibile di ribellione “a pan e puparul”…Cosa significa sminuire la situazione?

Non giriamoci intorno che il tempo delle chiacchiere è bello che andato da un pezzo. Chi sminuisce dice in sostanza: i numeri sono ancora bassi, quindi di chi è grave NON CE NE PASSA MANCO PER IL CAZZO. Eh si, ragazzi, perchè alla fine si riduce tutto a questo. Non ci vuole un padre costituente per capirlo: il nostro è uno stato di diritto, il welfare è fondamentale e nell’ambito di esso la SALUTE PUBBLICA viene garantita a tutti.

A tutti sapete che significa? Significa:

Chi cazzo sei tu per decidere che, siccome solo solo una 70-ina (e speriamo si fermino) il padre del ragazzo tornato dalla Croazia deve finire intubato?

Chi cazzo sei tu per decidere che, siccome sono pochi i pazienti in ospedale, la ragazzina tornata dal viaggio premio fa bene a non aspettare esito tampone e se ne va a ballare in mezzo a 2000 persone, uscendo poi positiva

Chi cazzo sei tu per stabilire che la vita di una bimba di 4 anni, in quel di Fano, può essere a rischio, può essere eventualmente sacrificabile sull’altare delle statistiche, dei numeri bassi, dei numeri che non ci toccano.

No, non vi indignate. Non fatevi uscire le bolle, è esattamente questo il punto: non ce solo VIVERE O MORIRE e quindi chi se ne fotte! Sminuire, essere insofferenti alle regole, essere disattenti, fottersene del prossimo porta anche a conseguenze MEDIE E DI MEDIO TERMINE altrettanto brutte e spossanti: l’asintomatico finisce in quarantena insieme a tutta la sua famiglia, bloccando la sua e la loro vita, perdendo il lavoro per un certo tempo, perdendo soldi, serenità, spazi vitali. Il paucisintomatico lo stesso, ma in piu’ è ghettizzato a casa propria. Il malato in forma lieve subisce un ricovero lungo e fastidioso nel migliore dei casi e temporaneamente invalidante nel peggiore dei casi. Se tutto questo è vero…

COGLIONI, se ne avete. Tirateli fuori, adesso.