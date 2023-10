Andrea Delmastro: “Ci sono segmenti impazziti della magistratura che travalicano in sentenze aspetti ideologici”

Gaetano Di Meglio | Andrea Delmastro Delle Vedove è uno di quelli che in Fratelli d’Italia conta. E’ uno di quelli che parla a tu pe tu con Arianna e con Giorgia Meloni. E’ quello famoso del caso Donzelli. E lo sottolineiamo soprattutto per calibrare bene il “ruolo”. E, per intenderci, Andrea Delmastro non è solo un collaboratore del Ministro Nordio.

Sottosegretario, la prima domanda è legato a quell’obrigato. Siamo un po’ in scia con lo spagnolo che tanto ama la Meloni? Sottolinea, forse, questa vicinanza politica di Fratelli d’Italia ai fratelli europei o, come immagino, è solo una scelta legata all’etimologia della parola?

All’etimologia della parola (ride, ndr) che è l’unica parola che io ritengo sovranista più bella di quella italiana. Il “grazie” conclude un percorso. Obrigato, invece, che il modo di dire grazie in portoghese apre un percorso perché obbliga chi ha ricevuto un attestato di riconoscenza, di gratitudine nei confronti di chi gliel’ha dato. Io mi sento obbligato nei confronti degli italiani di Ischia e ovviamente di Forio. E, nella fattispecie, per garantire giustizia di prossimità e insularità, come previsto dalla stessa Costituzione. Ischia è un luogo dell’anima e non può essere deprivata del presidio di giustizia.

Provando a semplificare, i sovranisti vogliono la giustizia e i democratici no? Da ischitano penso la ministro Orlando o a quelli che ci hanno tagliato il tribunale.

“Questa è una visione anche politica. Io credo che per un periodo in Italia si sia immaginato di poter continuare a fare dei tagli e far arretrare lo Stato, soprattutto sulla giustizia, ma lo Stato non può arretrare. E agli scienziati che tagliavano, immaginando economie, ricordo che hanno fatto diseconomie perché quando chiudi in tribunale, chiudi l’indotto di quel tribunale perché si spostano intere fasce di categorie, tipo gli avvocati che spostano prima lo studio e poi la casa in un altro luogo. Chiudere un tribunale è anche antieconomico. E poi, ancora, questi scienziati ci raccontavano che nelle sezioni distaccate la qualità della giustizia era inferiore. Come se il giudice che respira l’aria di Ischia fa una giustizia inferiore e poi va a respirare l’aria Napoli e diventa intelligente considerato che, poi, lo stesso giudice farà giustizia negli stessi termini a Napoli e a Ischia. Ed è giusto che la giustizia venga amministrata ad Ischia

Quindi, oltre ai giudici imparziali come “la moglie di Cesare” che non prendono posizione, ci dobbiamo anche preoccupare di come respirano? C’è una magistratura che non vi gradisce al governo dell’Italia?

“Io non credo che ci sia una magistratura che non ci capisca. Ci sono segmenti impazziti che travalicano in sentenze aspetto ideologici e che peraltro lo fanno così spudoratamente. Perché lo fanno dopo che hanno già abbondantemente manifestato le loro idee, financo partecipando a folle urlanti e rigurgiti anti democratici o ad epiteti quali assassini e animali alla polizia”

A Donzelli lo invitiamo noi a Forio o succede un altro caso interplanetario?

“Come dice padre Mario, nel segreto del tinello consiglierò io a Donzelli, di fare le vacanze in questo luogo dell’anima”