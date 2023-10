Andrea Delmastro Delle Vedove: «Non vi dico grazie, vi dico obrigado». La consegna delle cittadinanze onorarie

Gaetano Di Meglio | foto Dayana Chiocca | Mentre fuori alla Colombaia si animava un piccolo drappello di fascisti al contrario, quelli con la maglia rossa che censurano e stilano classifiche, dentro la Villa tornata visitabile e decorosa, l’amministrazione del comune di Forio ha consegnato la cittadinanza onoraria all’avvocato Francesco Caia e al sottosegretario alla giustizia, l’avvocato Andrea Delmastro Delle Vedove.

Due amici dell’isola che hanno dimostrato il loro attaccamento all’isola alla nostra battaglia per la difesa di un diritto costituzionale, la giustizia, che non ha bisogno di ulteriori prove. Per l’avvocato Francesco Caia basta ricordare la cronaca, sempre puntuale e precisa di Paolo Mosè. Per Delmastro, invece, bastano i fatti che, in privato, racconta ancora Gianpaolo Buono e che, tuttavia, sono stati oscurati – giustamente – dagli eventi del 26 novembre 2022.

IL PASSO FALSO

Prima di leggere le parole di questa serata, però, è importante evidenziare un dettaglio che non è di secondo piano. Delmastro, nel suo discorso – emozionato – ha parlato di una proroga concessa alla Sezione di Ischia di tre anni. Ricordiamo bene, però, che il DL Ischia, parla di dicembre 2023. Dopo un primo momento di sorpresa e un po’ di sgomento, il sottosegretario ha tranquillizzato gli avvocati presenti. E, alla luce di questa seconda rassicurazione, speriamo di leggere una data diversa nei prossimi decreti anche se, diciamocelo, la stabilizzazione del tribunale di Ischia potrebbe essere un solo rigo nella prossima finanziaria. Non vogliamo essere troppo faciloni, ma se davvero bastano solo 54 mila euro in anno, beh, la Meloni potrà facilmente indossare questa medaglia e scrivere la parola “FINE” ad un’infamia nata con i governi tecnici e con i governi della sinistra.

Stani Verde, moderatore della serata, ha dettato il ritmo di una cerimonia molto sobria e veloce. Poche parole, tanta condivisione di squadra e alcuni segnali, ben chiari, a tutto il mondo politico.

Scena d’onore per Maria Grazia Di Scala, coordinatrice isolana di Fratelli d’Italia e per la vicesindaco Angela Albano. Ruolo di co-protagonista, per dirla con un termine che richiama al cinema, al presidente del consiglio comunale di Forio, Gianni Mattera. Equilibrio e gioco di squadra. Scelta opportuna e intelligente.

STANI VERDE: “NON E’ UN MOMENTO POLITICO. E’ UN MOMENTO ISTITUZIONALE”

“Buonasera a tutti. Voglio ringraziare tutti i presenti – apre le danze il sindaco di Forio – e dire un grazie di cuore a quanti sono accorsi per questo momento importante. Un momento importante per la nostra comunità. Qualcuno ha provato a bollare questo momento come un momento politico ma io dico che questo non è un momento politico. E’ un momento in cui tutta l’isola d’Ischia è concorde sul fatto che ci sono due personalità importanti che si sono spese per il nostro tribunale, per un diritto fondamentale della nostra isola. Vorrei dare la parola all’onorevole Michele Schiano, carissimo amico e rappresentante politico che, veramente, sta facendo tanto per la nostra isola e che sta dimostrando la vicinanza del governo all’intera nostra comunità. Ringrazio l’associazione forense e tutti gli avvocati che in questa battaglia ci sono stati e che danno un senso di comunità forte. Il loro impegno dimostra che l’isola di Ischia, quando c’è un momento di difficoltà, diventa comunità e quando diventiamo comunità riusciamo ad essere forti, convincenti e ad ottenere grandi risultati. Abbiamo deciso di aprire questo luogo e abbiamo fatto delle corse incredibili perché crediamo che questa villa sia il simbolo della cultura del nostro Paese. Ma non solo, abbiamo fatto questa corsa e abbiamo scelto questa location con forza perché l’aprire questa location, anche se solo in parte, è un simbolo di ripartenza. Una ripartenza che insieme a voi sarà ancora più forte e saremo ancora più determinati a porre in essere quelle che sono le aspettative della nostra collettività”.

MICHELE SCHIANO: “CONTINUIAMO LA BATTAGLIA PER IL TRIBUNALE DI ISCHIA, MA ANCHE PER I DIRITTI DELLE ISOLE MINORI”

La parola passa all’on. Michele Schiano. Il coordinatore provinciale del partito della Meloni, sempre molto attento agli equilibri isolani (c’erano quasi tutti i coordinatori comunali del partito) è stato diretto e chiaro: “Come ben sapete, sono residente in questa bellissima isola e ritengo che quanto noi ci stiamo facendo è sempre poco. Però l’impegno ce lo siamo mettendo tutto. Ritengo che la presenza, oggi, qui del governo, nella persona del sottosegretario Delmastro e con la presenza degli altri ministri che si sono succeduti in questi ultimi mesi, dimostri proprio la forte attenzione del nostro governo all’Isola. Come diceva bene prima il sindaco, questo non è un momento politico, ma è un momento di solennità. Soprattutto un momento di riconoscimento a due persone, l’avvocato Chiaia e al mio carissimo amico onorevole Andrea Del Mastro Delle Vedove, per quanto stanno facendo e per quanto faranno. Un momento solenne di onorificenza, secondo me, meritato, e che viene concesso nell’auspicio della soluzione del problema. Ringrazio l’amministrazione precedente che ha voluto iniziare un percorso, ma soprattutto l’amministrazione attuale che lo ha completato con la cittadinanza onoraria ai nostri due amici. Andrea Del Mastro definisce la nostra isola un suo “posto dell’anima”. Bene, questo nostro “posto dell’anima” va salvaguardato da tutti noi. In parlamento – aggiunge Schiano -, tra l’altro, come primo firmatario c’è un mio disegno di legge che riguarda le isole minori, le isole lacustri e marittime. Dobbiamo fare in modo che, insieme dobbiamo dare maggiore dignità di vita. E’ bello stare qui d’estate così come c’è da soffrire qui d’inverno. Dobbiamo fare in modo che quest’isola, come le tante isole italiane, incomincino ad avere un momento di qualità della vita con servizi importanti, efficaci ed efficienti come meritano”.

GIANNI MATTERA: “UNA LOCATION IMPORTANTE, PER UN MOMENTO IMPORTANTE”

Come anticipato, la parola passa al presidente del consiglio comunale di Forio, il capitano Gianni Mattera.

“Ringrazio i sindaci presenti, saluto l’associazione forense dell’isola d’ischia che vedo in un numero veramente cospicuo, le forze dell’ordine e la stampa che ci sta vicino. Questa sera, per questa manifestazione ci tenevamo davvero tanto. Abbiamo voluto che questo encomio ufficiale che stiamo consegnando all’avvocato Gaia e all’onorevole sottosegretario Del Mastro, si svolgesse qui, in questo posto particolare e che in questi ultimi anni è stato messo un po’ da parte. Ci siamo impegnati, abbiamo fatto una corsa contro il tempo perché un momento così importante meritava una location così importante. Mi associo anch’io alle parole dell’onorevole De Schiano per quanto si sta facendo per il Tribunale di Ischia ovvero garantire il presidio di legalità sul nostro territorio. Come diceva il sindaco, questo è un riconoscimento non solo del Comune di Forio, ma è un riconoscimento che fa tutta l’isola di Ischia a chi si è impegnato e a chi si sta impegnando per dare una stabilizzazione completa e definitiva al Tribunale di Ischia”

AVV. FRANCESCO CAIA: CONDIVIDO CON TUTTI VOI QUESTO RICONOSCIMENTO. MI SENTIVO GIA’ ISCHITANO, ORA LO SONO DI PIU’”

L’Avv. Francesco Caia, già Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Napoli e successivamente componente del Consiglio Nazionale Forense, ha condiviso il riconoscimento del comune di Forio con tutti quelli che hanno condiviso la battaglia verso la stabilizzazione.

“Grazie Sindaco, grazie al Comune di Forio e a tutti i sindaci presenti. Sono veramente molto emozionato. Vedo molti colleghi presenti e ritengo che questo riconoscimento vada dato a tutti quanti noi. Sentendo gli interventi che mi hanno preceduto, ho pensato negli anni di battaglie e impegni di sensibilizzazione sul tema delle isole minori, di accesso alla giustizia e alle tante iniziative che abbiamo fatto e ai confronti con i diversi Ministri della Giustizia. Gli ultimi 15 anni sono stati un periodo difficile e il mio impegno e le mie motivazioni sono dovuti alla forza, alla motivazione, all’impegno dei colleghi ischitani e della comunità. È stata una battaglia di difesa. Ci siamo scontrati con vari ministri, governi tecnici, sottosegretari poco sensibili alle voci delle comunità. Ci siamo confrontati molto duramente con i vari ministri che si sono succeduti e poche volte abbiamo ricevuto udienza.

Gli ischitani sono persone non semplici, hanno un carattere un po’ difficile, però si riconoscono i meriti che oggi abbiamo scritto tutti quanti noi. Se siamo riusciti ad arrivare a questo momento significa che il percorso era giusto. Anche contro quelli che dicevano che la questione era impossibile, e che questo del tribunale non era un tema che riguardava la comunità. Oggi hanno capito che riguarda tutta la comunità ischitana e dobbiamo riconoscere anche a chi sta alla mia destra di rendere praticabile questo percorso di speranza. È stato sono un percorso difficile, ma penso che questo coraggio e questa forza, anche delle mie azioni riconosciuto in questo riconoscimento che mi date, modestamente, penso che debba essere dato a tutti quanti voi presenti, avvocati, sindaci, e alla comunità isolana. E questa sia la migliore speranza e motivazione per andare avanti affinché, finalmente, si raggiunga il traguardo che appartiene a tutti quanti, ovvero la stabilizzazzione del tribunale d’Ischia. Per questo vorrà dire rendere l’accesso più facile alla giustizia per tutti. Rendere i diritti attuabili e rendere, forse, più forte il nostro paese. In tanti dimenticano che un tribunale che funziona sia una misura della democrazia. E dove sono avvocati, sindaci e politici virtuosi che fanno questa battaglia, penso che non ci sia battaglia migliore per la comunità. Da oggi l’impegno sarà maggiore da parte mia, oggi che sono ischitano come voi. Già mi sentivo così da qualche anno, però l’impegno e la motivazione resteranno. E questo impegno porterà sicuramente ad un risultato definitivo. Grazie a tutti!”