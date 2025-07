Andrea Delmastro delle Vedove: “Il Tribunale di Ischia è stato stabilizzato”

Il consiglio dei ministri ha votato! Il Tribunale di Ischia ha la sua stabilizzazione, basta con le proroghe

Il Consiglio dei Ministri, convocato oggi, martedì 22 luglio 2025, alle ore 16.30 a Palazzo Chigi, ha approvato – tra i punti all’ordine del giorno – lo schema di disegno di legge recante disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie. Il provvedimento, atteso da anni, prevede il ripristino della Sezione Distaccata di Ischia, un presidio fondamentale per garantire servizi giudiziari a una realtà insulare troppo a lungo penalizzata.

Poco prima dell’inizio della seduta, il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Del Mastro delle Vedove ha commentato ai nostri microfoni la portata politica e simbolica di questa misura.

Il tribunale di Ischia è stato finalmente stabilizzato. Una risposta concreta del governo Meloni, dopo anni di attesa.

“Esattamente. Per me è una giornata di grande gioia. Ricordo che proprio sul tuo giornale era uscito un editoriale in cui si parlava di un legame profondo, quasi esistenziale, tra un uomo e una comunità. Noi abbiamo dato una risposta concreta, come governo ma anche a titolo personale, a difesa dei tribunali insulari. Parlo quindi non solo di Ischia, ma anche di Lipari e Portoferraio. In particolare, però, Ischia rappresenta un luogo dell’anima, un territorio che meritava di vedere garantiti i propri servizi di giustizia.

Dopo anni di proroghe e di precarizzazione della sezione distaccata del tribunale, oggi possiamo parlare finalmente di una stabilizzazione vera. Il provvedimento approvato non solo garantisce il futuro del presidio giudiziario, ma prevede anche le risorse per rafforzarne l’organico: sia sul fronte della magistratura che del personale amministrativo. A chi in passato si era lasciato andare a facili ironie, posso dire con fermezza: la partita è vinta, la scommessa è stata mantenuta, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti.”

