Andrea D’Ambra: “Orti privati, De Luca faccia come Toti”

Ugo De Rosa | Dalle colonne de Il Dispari Andrea D’Ambra, nella sua veste di presidente provinciale di Coldiretti, lancia un appello al governatore De Luca: si autorizzino i contadini della nostra regione a poter tornare a curare vigne e poderi.

Dall’inizio del lockdown è vietato muoversi da casa alle persone non impiegate professionalmente nella agricoltura per curare terreni e orti in campagna; anche ad Ischia questo ha bloccato formalmente centinaia di nostri concittadini che possiedono e curano una moltitudine di appezzamenti di terreno nelle zone ancora incontaminate di Ischia, col rischio di mandare non solo in malora le colture ma pure di provocare la morte di tantissimi animali da cortile.In molti casi è stato chiuso un occhio da parte delle forze dell’ordine ma tanti preferiscono non rischiare le sanzioni previste dalle normative emanate in tema di mobilità personale da governo e regione.

D’Ambra si rivolge a De Luca affinchè si muova sull’esempio della regione Liguria, dove il presidente Toti ha statuito numerose deroghe al divieto governativo tra cui quella per i contadini non professionisti: “Autorizziamo i singoli cittadini ad andare a curare i vigneti, gli oliveti ed a dar da mangiare a polli e conigli” le parole del governatore ligure in una intervista al Corriere della Sera che il leader provinciale della maggiore associazione di rappresentanza degli agricoltori italiani fa proprie nella speranza che si possa quanto prima arrivare ad una deroga.