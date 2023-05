Andrea Buonocore: «Forio attende nuove idee e nuovi protagonisti»

Andrea Buonocore, che si candida al Consiglio comunale con la lista Primavera Foriana che sostiene il candidato sindaco Stani Verde, ha rivolto un messaggio agli elettori di Forio per spiegare i motivi di questa sua scelta.

«In questo contesto molti di voi sapranno già che ho deciso di candidarmi per il consiglio comunale di Forio. Credo che sia doveroso presentarmi ed esporre le motivazioni che mi hanno portato ad accettare con entusiasmo questa sfida e di seguito esporre le mie idee. Sono nato e ho vissuto l’infanzia e la mia prima giovinezza ad Ischia Porto. Dopo gli studi superiori ho navigato e girato un po’ il mondo. Nel 1998 mi sono trasferito a Forio rilevando un’attività commerciale e da allora lavoro e vivo qui. La mia attività commerciale mi ha concesso di conoscere ed entrare nel tessuto sociale di questo paese e di poterne apprezzare le virtù ed in alcuni casi i difetti. Mi sono candidato con la lista “Primavera Foriana” creatura politica di Nicola Manna detto Baculese (candidato Sindaco Stani Verde).

Il motivo della scelta di questa lista è dovuto dal programma che mi è stato esposto con entusiasmo e competenza da un gruppo di giovani donne e uomini innamorati del loro paese e con la volontà di poterne essere fieri ed orgogliosi, che chiedono di essere ascoltati. Le mie idee partono da tre parole importanti.

1. Accoglienza: Credo che siamo un territorio ricco di bellezze e di risorse ambientali come pochi, da cui ricavare nuovo benessere. La nostra vocazione turistica è conosciuta in tutto il mondo. E’ tempo di nuove responsabilità civili e politiche verso l’ambiente e verso un nuovo modello di sviluppo, con il verbo imperativo della sostenibilità.

E’ tempo di realizzare concretamente: Una seria e duratura sistemazione delle strade, a servizio degli abitati; spazi necessari per la sosta e il parcheggio di autoveicoli, motocicli in relazione alle caratteristiche del paese; condotti idonei alla raccolta ed allo scarico delle acque nere ed i relativi allacciamenti alla rete principale urbana, compresi gli impianti di depurazione; un potenziamento della rete idrica; un potenziamento della pubblica illuminazione; pulizia e riqualificazione delle spiagge; riqualificazione e un potenziamento della manutenzione degli spazi di verde attrezzato; ultimo e non per questo meno importante, un’attenzione particolare alla nostra montagna, teatro purtroppo nel corso dei tempi di eventi tragici.

Credo che tutto questo sia possibile, con l’aiuto di Regione Campania – Stato Italiano – Unione Europea. I contributi economici ci sono e ci saranno anche nel prossimo futuro.

2. Disponibilità: Voglio essere il rappresentante della Comunità Foriana; voglio prendermi cura della comunità; delle tante comunità territoriali e sociali che compongono lo straordinario mosaico che è Forio. Comunità che vanno ascoltate, interpretate, fatte sentire vicine, condotte per mano senza arroganza, con umiltà, con un disegno e con la volontà di realizzarlo insieme.

3. Correttezza: Credo che sia moralmente doveroso dar voce ai valori della responsabilità e del buon senso ed intendo perciò rivolgermi con rispetto ed attenzione a Forio, se sarò eletto, mi impegnerò, e mi prenderò cura del prossimo. Senza paure, bensì con la determinazione di appartenere ad una comunità che porta in sé secoli di sacrifici, di dure sfide quotidiane, di sogni talvolta repressi, ma con una forza fisica e morale più unica che rara.

Forio attende nuove idee, nuovi protagonisti, nuove visioni. Apriamo le nostre porte con fiducia. Nessuno è indispensabile, ma tutte e tutti siamo importanti, oggi più che mai».