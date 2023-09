Andar per Cantine, un brindisi alla storia dell’isola d’Ischia

Procede spedita la programmazione dell’edizione 2023 dell’atteso “Andar per Cantine”, l’iniziativa creata e curata dalla ProLoco Panza volta alla riscoperta e promozione della nostra storia contadina, enogastronomica e agricola.

Tanti i percorsi già effettuati, con turisti e isolani entusiasti per gli splendidi tour che li hanno portati in luoghi inaspettati e fuori dai soliti percorsi turistici.

Cantine antiche e dalle atmosfere uniche hanno accolto i visitatori offrendo capisaldi della nostra cultura gastronomica (bruschette, insalate, pennette al coniglio, parmigiane, frittelline solo per fare alcuni esempi) ed enologica, con alcuni dei vini più pregiati che ci rendono riconoscibili nel mondo.

Una esperienza bellissima che continua fino al prossimo 1 ottobre e che vede coinvolte tante realtà della nostra isola.

In questa gallery che vi proponiamo vedrete alcuni dei momenti clou di questo weekend che sta per terminare, tra degustazioni “storiche” ed eccellenti, passeggiate al tramonto e brindisi felici tra botti e filari di viti.

I luoghi: Tenuta Colella, Cantina Scardecchia, Cantina Passariello, Raustella, Cantina di nonno Michele da Tony, Cantine Antonio Mazzella, Distillerie Aragonesi, Castello Aragonese.

Le foto sono di: Daniela Antacido, Vito Colella, Umberto Elia, Orlando Faiola