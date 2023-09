Andar per Cantine e l’arte, la cantina “dello Scultore”

Maria Funiciello | Riscoprire la nostra isola attraverso la sua anima più viva, quella legata alla terra e alla natura, é tra gli obiettivi fondanti di Andar per Cantine, splendida iniziativa promossa dalla ProLoco Panza e in corso in questi giorni.

Una iniziativa che riesco e anche a legare la tradizione contadina con l’arte con percorsi molto particolari.

Uno di questi conduce alla cantina “dello Scultore”, la cantina/galleria d’arte di Nicola Gioba. Un vero e proprio gioiello incastonato nelle pendici del Monte Epomeo che racconta la storia della vita contadina di un tempo, quella di oggi e l’arte che ne sottolinea i tratti fondamentali.

Così, tra scultura in pietra e in legno, dipinti e elementi architettonici, si viene accolti con buon vino e gustosi piatti tipici contadini (vedrete in foto una ottima pasta e patate) realizzati dai padroni di casa, Nicola e Fernanda.

Una esperienza nell’esperienza, da non perdere per compiere un percorso diverso unendo più anime della nostra isola.

Ecco il fotoracconto realizzato da Mena Del Deo.