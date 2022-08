Ancora un week-end di intenso lavoro per la Guardia Costiera

Ancora un week-end di intenso e prezioso lavoro da parte della Guardia Costiera. Gli uomini della Capitaneria di Porto di Ischia sono stati impegnati in attività di controllo e prevenzione, sempre nell’ambito della operazione “Mare sicuro 2022” coordinata dalla Direzione marittima della Campania. In questo fine settimana sono state impiegate la motovedetta CP Sar 807 e il battello pneumatico b71.

70.000 passeggeri

Come era prevedibile l’ultimo week-end di luglio ha confermato il trend di arrivi e partenze in aumento. Nel dettaglio, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica sono transitati nei porti di Ischia, Casamicciola Terme e Forio circa 70.000 passeggeri, ovvero circa 40.000 in arrivo e 30.000 in partenza, e un totale di circa 6.500 veicoli. Al fine di garantire la sicurezza portuale e degli approdi sono state predisposte varie pattuglie terrestri. In particolare, nel porto di Ischia è stato attuato il nuovo dispositivo di viabilità, predisposto in collaborazione con il Comune di Ischia e la Polizia municipale, studiato per consentire di ridurre il traffico veicolare ed aumentare le aree di attesa per i passeggeri.

Monitoraggio delle acque del circondario marittimo di Ischia

Per garantire la sicurezza in mare e il rispetto del Codice della Navigazione è stata attuata una costante azione di pattugliamento e monitoraggio delle acque del circondario marittimo di Ischia e dell’Area marina protetta “Regno di Nettuno”. La motovedetta e il battello pneumatico sono dunque stati impegnati nel controllo della sicurezza della navigazione e della balneazione. In quest’ottica ancora una volta particolare attenzione è stata rivolta al rispetto dei limiti di navigazione inerenti la distanza dalla costa e alla corretta tenuta a bordo di tutte le dotazioni di sicurezza e della documentazione. E proprio per violazioni a queste norme sono state elevate diverse sanzioni amministrative nell’ultima settimana.

76 tartarughe

La Guardia Costiera è stata impegnata anche in occasione dell’eccezionale evento della nascita, nella spiaggia della baia di San Montano, di 76 tartarughe “caretta caretta”. Qui il personale della Capitaneria di Porto, insieme a quello dell’Area marina protetta, ha avviato la rete di monitoraggio che ha previsto la delimitazione dell’area e tutte le operazioni di controllo e messa in sicurezza del nido. Proprio le attività di monitoraggio del nido non si fermeranno, ma continueranno anche nei prossimi giorni.

Con l’avvicinarsi del Ferragosto si intensificherà ulteriormente il lavoro, con l’obiettivo principale di garantire la sicurezza a tutti gli utenti del mare. A tal proposito è bene ricordare che in caso di emergenza in mare è possibile chiamare il numero 1530, dove risponderà la centrale operativa della Guardia Costiera.