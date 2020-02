Ancora sul Covid-19 | #4wd

“Buongiorno. Stavo valutando con mia moglie l’offerta che mi avete inviato, ma dopo aver ascoltato il Vs sindaco attualmente in onda su La7, ho deciso di non mettere mai più piede sulla Vs isola. Cambiate sindaco. Cordialmente R.D.”

E’ questo il messaggio di un potenziale ospite della nostra isola pervenuto ieri ad un albergo di mia conoscenza, che per quanto pretestuoso possa essere, è stato provocato dalle ultime dichiarazioni in tivù di Enzo Ferrandino, condite da un tono abbastanza sprezzante e da quell’espressione inquieta che non è certo ascrivibile al momento ma che gli appartiene in modo particolare da quando è, per mia sventura (e forse non solo), diventato primo cittadino di Ischia.

Pur riconoscendo a Dionigi Gaudioso, Sindaco di Barano, l’onore delle armi e una gradevole tenacia nell’esporre certe posizioni nel suo intervento a “L’aria che tira”, va detto che anche lui non è riuscito a stemperare all’insegna della chiarezza quello che è ormai il sentore di tutta l’Italia, alimentato dall’ormai celeberrima ordinanza bocciata dal Prefetto e dal video più che infelice di quella nostra esagitata concittadina sulla Banchina Olimpica: Ischia razzista verso i propri turisti.

Una sensazione, questa, che emerge chiara anche dall’improvvido quanto sorprendente (in negativo, s’intende) tweet dell’ex conduttrice Rita Dalla Chiesa, ormai emarginata dalla tivù che conta e ridottasi a semplice opinionista e likebaiter, che per quanto fuori luogo e irriguardoso verso un’intera Comunità trova conforto nell’incapacità dei cinque primi cittadini in carica di uscire da questo cul-de-sac e dimostrare all’Italia intera, scusandosi, che il loro è stato un comprensibile incidente di percorso dettato dal pathos del momento. Tutto finirebbe in un attimo. Ma loro… manco a parlarne!

Che il Buon Dio, in questo momento particolare, liberi i posti-chiave che riguardano Ischia dagli incapaci e dai pericolosi per sé stessi e per tutti!