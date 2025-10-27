Ancora su Giosi, Enzo e Gianluca | #4wd

Giovedì ho avuto una lunga chiacchierata telefonica con un amico casamicciolese, il quale è pronto a scommettere con assoluta certezza sul fatto che Giosi Ferrandino sia sempre più intenzionato a tornare a candidarsi a sindaco nel Comune di Ischia.

E per questo motivo, secondo il mio amico, Giosi starebbe nicchiando sulla possibilità di raccogliere le firme contro Enzo Ferrandino, in modo da arrivare alla scadenza naturale del mandato e mettere in tal modo Gianluca Trani (suo amico) contro il suo stesso sindaco, che -è giusto ricordarlo- quando sente il nome di Giosi viene affetto da una rarissima forma di orticaria diffusa e difficilmente guaribile.

Si dice che tale orientamento di Giosi sarebbe dovuto al fatto che Casamicciola Terme, specialmente nel caso in cui fosse confermata la voce del mancato rinnovo, a fine anno, del Commissario Legnini (quella sì che sarebbe una vera disdetta per tutti noi), perderebbe notevolmente di appeal per uno che di certo non ha alcuna intenzione di restare ancora a lungo alla guida di un comune di ormai poco più di seimila anime e che, di certo, avrebbe maggior peso e “maneggio” in una realtà da ventimila come Ischia per poter aspirare a una candidatura romana nel 2027. E fin qui, tutto potrebbe tranquillamente rientrare nella logica politichese.

Ciò che non mi spiego e che, di conseguenza, non mi vede concorde con il mio amico, è il fatto che Giosi punterebbe a mettere contro Gianluca ed Enzo, evitando di concludere anzitempo il secondo mandato dell’attuale sindaco d’Ischia. Quale vantaggio potrebbe trarne? Nessuno, a mio parere. Perché se così stessero le cose, l’unica strada per costruire un’alternativa silurando Gianluca ed Enzo insieme sarebbe quella di sfiduciare immediatamente l’amministrazione in carica e sfruttare i circa sei mesi rimanenti per costruire una coalizione da zero, sempre che il suo nome “tiri” sufficientemente per compiere questo ennesimo colpo di mano.

Oltretutto, va anche ricordato che la scadenza naturale del mandato di Enzo Ferrandino a Ischia (2027) coinciderà con le elezioni politiche, mentre a Casamicciola si andrà al voto nel 2028. Ne consegue che nella migliore delle ipotesi, il “valore aggiunto” di Giosi da eventuale sindaco d’Ischia, al momento di una possibile candidatura romana, in quell’epoca non si sarebbe ancora concretizzato. E se tanto mi dà tanto, perché un Gianluca-tradito dovrebbe mai prestare il fianco alla cheating strategy di quello che per lui sarebbe ormai un ex amico e non restare fedele fino in fondo al “patto dei papà” che dovrebbe vederlo naturale successore di Enzo dopo cinque anni di totale strapotere a palazzo?

Una cosa è certa: sono felicissimo di essere fuori da questi giochi allucinanti, da queste porcherie allo stato puro, da tanto arrivismo pronto a calpestare qualsiasi valore pur di raggiungere o consolidare un proprio obiettivo. E non invidio affatto nessuno di questi tre personaggi, costretti -anche se in modo diverso- a fare fin troppo spesso buon viso a cattivo gioco, mal digerendo ma sopportando obtorto collo la vicinanza a questo o quel “personaggetto”.

Resta un’unica certezza: la gente d’Ischia è sempre più stanca, preoccupata, schifata; i nostri giovani, davanti a tanta incapacità ed irresponsabilità amministrativa a tutto tondo, non vedono l’ora di andarsene via dall’isola.

E mentre tutta la Campania si prepara fattivamente alla stagione 2026 che, alla vigilia dell’anno dell’America’s Cup a Napoli, la vedrà ancor più invasa dai turisti d’oltreoceano, solo dalle nostre parti si respira un’aria passiva, inconsapevoli come sembriamo del disastro economico e sociale a cui, anche per causa di questi signori, stiamo andando incontro.

L’isola d’Ischia, come diceva proprio venerdì sera un altro Gianluca, commerciante, meriterebbe senz’altro di più. Gli ischitani, elettori e sostenitori di questa classe di manigoldi, proprio no.