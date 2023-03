Ancora orrori per i bimbi dell’Istituto di Casamicciola, picchiati all’esterno del “Marconi”!

Ugo De Rosa | Sembra una maledizione. Ancora violenze a danno dei bambini dell’Istituto Santa Maria della Provvidenza di Casamicciola. E’ questo il succo della denuncia presentata da una mamma, rappresentata dall’avv. Alessandra Mosè. Non si è ancora spenta l’eco dei fatti venuti alla luce lo scorso autunno, che hanno indignato l’opinione pubblica per i maltrattamenti inflitti ai piccoli ospiti e che hanno condotto a misure cautelari nei confronti dell’allora Madre Superiora e di altre tre suore, che scoppia un nuovo caso.

I bimbi dell’asilo di Casamicciola Terme vengono accompagnati con un pulmino alla scuola elementare “Marconi” di Ischia per frequentare le lezioni. Ebbene, secondo quanto raccontato dalla madre di uno dei bambini, per ben due volte, il 28 febbraio e il 3 marzo scorso, all’ora di ingresso a scuola, all’esterno dell’istituto scolastico ubicato nel centro di Ischia e alla presenza di numerose mamme, alcuni bimbi sono stati picchiati da non meglio precisati ausiliari addetti ad accompagnarli. In particolare come responsabile di tali comportamenti viene indicato l’autista.

Non sembra nemmeno di trovarsi di fronte ad un episodio isolato, dunque. La madre di uno dei piccoli, che già vivono storie familiari drammatiche e complesse e per tali motivi erano stati affidati all’istituto di Casamicciola, dopo il secondo episodio del 3 marzo ha però deciso di denunciare tutto, a difesa del proprio figlio. Per risparmiargli ulteriori traumi oltre a quelli che già ha subito. E per tale motivo si è rivolta all’avv. Alessandra Mosè.

Come detto, i fatti si sono svolti nel cuore di Ischia e sotto gli occhi di diverse mamme che avevano accompagnato al “Marconi” i propri figli. E qualcuna di queste signore ha informato la madre del bimbo, riferendo di aver assistito ad un episodio del tutto “anomalo”. Secondo quanto riferito dalle testimoni, l’autista del pulmino, prima che l’alunno scendesse, lo ha schiaffeggiato e spintonato.

La donna ha deciso così di parlare al telefono con il figlio, che le ha confermato quanto accaduto. Un capriccio innocente, l’aver abbassato le sicure delle portiere perché si rifiutava di scendere dall’automezzo, gli era costato la “punizione”. Per farlo scendere, era stato dapprima spintonato e poi colpito con due schiaffi.

A causa della particolare situazione familiare, questa madre non può nemmeno prendersi cura della salute del figlio e far verificare dai sanitari eventuali segni lasciati dalle percosse riferite. E’ però riuscita a sapere, sempre da altre madri, che in classe il piccolo piangeva. Ma riferisce anche di un altro episodio di cui è venuta a conoscenza e che aggiunge ulteriori particolari a conferma di un quadro già drammatico: due bambini sono scappati dalla struttura di Casamicciola, dove poi sono stati riaccompagnati da un benzinaio.

Due vicende distinte – quella che vede accusate le suore e il caso denunciato dalla madre – che contengono identici particolari raccapriccianti. Dopo la denuncia presentata dalla mamma spetta ora all’autorità giudiziaria fare luce su questo grave episodio. Ancora una volta dei bambini allontanati dalla famiglia per “tutelarli” si ritrovano vittime di situazioni che mai dovrebbero vivere. E a questa mamma, per difendere il figlioletto, è rimasta solo l’arma della denuncia.