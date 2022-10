Ancora nessuna risposta sui lavori fermi da mesi. De Luca si preoccupi del Rizzoli e non della Meloni!

Silvio Carcaterra (*) | Quest’oggi voglio soffermarmi sull’attacco mediatico del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il quale a quanto pare non sembra gradire gli ingressi nel nostro neo governo del presidente del Senato Ignazio La Russa e del presidente della Camera Fontana. Il suddetto disappunto del governatore De Luca stavolta non perviene dal solito appuntamento televisivo, come siamo abituati a vederlo in occasione per gli aggiornamenti inerenti al Covid-19, ma lo fa questa volta dalla Convention dei Giovani Industriali svoltasi a Capri.

Caro presidente De Luca, invece di provare rammarico e sconforto in modo inopportuno e privo di ogni senso, le dico spassionatamente e con estrema franchezza si preoccupi invece del suo impegno “in sospeso” riguardo ai lavori d’ampliamento (e includo pet-tac e radioterapie) dell’ospedale A. Rizzoli. Si ricorda che la scorsa estate ci avete onorato della vostra presenza insieme all’ex direttore dell’Asl Napoli 2 Nord Antonio D’Amore sulla nostra splendida Isola verde? Ebbene, Ischia sta ancora aspettando risposte, che ad oggi sembra in sostanza difficile fornirci. Tutto ciò a cui stiamo assistendo è a dir poco vergognoso, a mio modesto parere non ci fate una bella figura, perché si tratta di un comportamento indecoroso ed irrispettoso nei confronti della cittadinanza isolana. Lei, caro governatore De Luca, nel mentre è preso dall’attacco mediatico ai due neo eletti, e nell’affermare che la Meloni abbia fatto una scelta azzardata e poco affidabile, come se aveste tutti la sfera di cristallo. Questo è un chiaro sintomo di non saper accettare la sconfitta, la quale a mio avviso va accettata e non criticata. Anzi le dirò di più: urge collaborazione, visto e considerato l’Italia oggi in che stato versa. Gli sconfitti dovrebbero collaborare e non fare questi teatrini che non portano a nulla.

Stesso discorso vale per l’ex premier e segretario del Pd Enrico Letta, che pure non sa accettare la palese sconfitta.

Tornando a noi e sull’argomento in questione, mi pongo un’altra domanda: ma lei, governatore De Luca, e l’ormai ex direttore D’Amore ad Ischia l’estate scorsa cosa ci siete venuti a fare? Potevate risparmiarvela questa presa in giro, sono trascorsi diversi mesi ed ancora non si riprende la strada del riavvio dei lavori. Mi permetto di dire questo perché il sottoscritto, malgrado tutto, quando incomincia una qualsiasi cosa cerca di portarla a termine nel bene e nel male. Nel caso in cui si dovesse presentare un qualsiasi imprevisto in genere e di buona norma si danno delle motivazioni, spiegazioni in merito. Cosa a cui né voi né qualsiasi altro preposto avete adempiuto, dimostrando scarsa professionalità, molta superficialità e totale disinteresse. Questo davvero mi fa tanta rabbia e mi procura sconforto, perché non garantite sicurezza al cittadino e di conseguenza non c’è la tutela necessaria per il bene della comunità in generale.

In definitiva invito ed esorto chi di dovere a prendere una concreta e certa visione della faccenda affinché questo ritardo si trasformi in un nuovo avvio dei lavori. Auspico quindi che al più presto pervengano aggiornamenti, sempre speranzoso e motivato per un sanità in espansione e all’avanguardia.

(*) Vice presidente A.P.O.