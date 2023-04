ANCORA ISOLATI. L’ira dei comitati: se la frana non è il peggio…

Francesco Ferrandino | Emergenza-porto a Casamicciola. Alcune associazioni territoriali lanciano l’allarme per la mancanza di collegamenti commerciali marittimi tramite lo scalo portuale del Comune termale. Con una missiva diretta a tutti i vertici amministrativi della Regione Campania, ma anche ai vari uffici della Guardia Costiera, al Commissario all’emergenza-frana Giovanni Legnini e al Commissario prefettizio Simonetta Carcaterra, le associazioni lamentano la soppressione delle corse, che persiste anche ora che la stagione turistica è virtualmente iniziata. Il documento reca i nomi di Vincenzo Castagna, Stanislao D’Orta, Annalisa Iaccarino e Luca D’Ambra, nella qualità rispettivamente di presidente del Comitato “Casamicciola Viva”, presidente del Comitato “CASAmicciola”, vicepresidente del comitato “Risorgeremo nuovamente”, e di presidente di Federalberghi Ischia.

Nella missiva si legge che “sono ormai trascorsi oltre cinque mesi dal tragico evento che ha sconvolto la Comunità di Casamicciola e, ad oggi il Porto di Casamicciola Terme (che non è stato mai fatto oggetto di Ordinanza di Chiusura da parte delle Autorità Competenti) continua a non essere utilizzato dalle Società Private per il Traffico di linea Commerciale, autorizzate dalla Regione Campania, ufficialmente per “Motivi di Sicurezza”. Inoltre, “il Porto di Casamiccola Terme, fino al 26.11.2022, era “servito” da ben 22 corse giornaliere, effettuate dai traghetti della Società Medmar Spa (5 corse per Pozzuoli + 6 corse da Pozzuoli), dalla Soc. Caremar Spa (1 corsa da Pozzuoli + 1 corsa per Pozzuoli + 1 corsa da Napoli e 1 corsa per Napoli) e dalla Società SNAV (4 corse per Procida/Napoli e viceversa)”. Gli autori precisano che “il traffico portuale commerciale è di vitale importanza per l’economia del Paese, già duramente provato”, e che due delle società marittime (Medmar e Caremar) hanno inteso sopprimere i collegamenti da/per il porto di Casamicciola dal giorno dell’evento. Solo la SNAV ha continuato ad effettuare le corse programmate con il proprio catamarano”, mentre “soltanto in data 28 febbraio 2023, la Capitaneria di Porto di Ischia ha emesso l’Ordinanza n. 10 ad oggetto: “Comune di Casamicciola Terme – Porto di Casamicciola. Limiti e modalità di accesso in porto a seguito dell’emergenza idrogeologica avvenuta il giorno 26 novembre 2022” che regola, all’articolo 1, i limiti e modalità di accesso, e all’art. 2 le condizioni per l’ingresso/uscita dagli ambiti portuali, non impedendo, quindi, l’ingresso e l’uscita delle navi”, come sottolineano con forza i rappresentanti dei comitati.

Non solo: i comitati ricordano anche che “ la regione Campania è la concedente delle linee commerciali da/per il Porto di Casamicciola e, inoltre, per alcune delle quali fornisce alle Compagnie Marittime contributi finanziari”, e che “tale situazione di scarsissimo traffico commerciale da/per il Porto di Casamicciola non è più tollerabile e giustificabile, perché le strutture commerciali del Paese sono ormai al collasso e perché i cittadini non sono più disposti a spostarsi al porto di Ischia, già congestionato, rischiando molto spesso di rimanere a terra perché i traghetti sono quasi sempre pieni”, oltre a sottolineare che “le attività alberghiere di Casamicciola Terme, già provate dai funesti eventi, risentono in modo estremamente negativo della mancanza dei collegamenti portuali”.

Insomma, una serie di considerazioni che vengono poste alla base di un elenco di precise richieste: innanzitutto il ripristino delle corse commerciali soppresse da/per il porto di Casamicciola Terme. In secondo luogo, nel caso in cui le unità di grosso tonnellaggio non possano attualmente operare nel porto (nell’attesa del previsto escavo), si chiede di ampliare il traffico commerciale, con mezzi veloci e con traghetti di dimensione contenute. Come terza istanza, si chiede di valutare anche l’attracco delle navi in modalità ” all’inglese “, ovvero “di fiancata” , nella parte del porto dove è ubicata la Motonave “Pasqualina Prima” che opera regolarmente, in modo da evitare anche eventuali problematiche di ancoraggio nei bassi fondali (lato sud-est del porto). Gli scriventi precisano che tale richiesta (da adottare anche in via temporanea) “è assolutamente necessaria per la ripartenza economica del nostro Paese che vive di Turismo ed è fondamentale soprattutto in questi mesi di bassa/media stagione”.