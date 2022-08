Ancora il grande cuore di Ischia. Due autoambulanze per l’Ucraina

Ugo De Rosa | Così come l’Italia e il mondo, anche l’isola d’Ischia si è distratta dall’aggressione russa contro il popolo libero dell’Ucraina. Dopo i primi mesi di attenzione più focalizzata, il dibattito si è allargato ad altri argomenti, ma oggi c’è una notizia che merita attenzione. Il grande cuore delle donne ucraine di Ischia ha continuato a battere senza sosta e, finalmente, il 24 agosto, nel trentunesimo anniversario della festa dell’Indipendenza Ucraina, una grande festa per quel popolo, dall’isola sono partite due autoambulanze dirette nel Paese devastato dalla guerra.

Un dono realizzato grazie alla determinazione della comunità ucraina, con l’aiuto importante delle chiese di Barano e Fiaiano e con il supporto della Diocesi di Ischia e di S. E. il Vescovo Monsignor Gennaro Pascarella.

Ne abbiamo parlato con Padre Roman, il sacerdote ucraino che cura la parrocchia di Fiaiano insieme con Don Pasquale Trani: «Grazie ai fondi che abbiamo raccolto in occasione del viaggio con il camion (padre Roman si riferisce all’iniziativa massima delle comunità di Barano e Fiaiano dei mesi scorsi, ndr) siamo riusciti a realizzare una piccola economia e con l’aiuto del Vescovo Pascarella, di Don Pasquale Trani e di tanti siamo riusciti a comprare queste due autoambulanze usate da poter inviare in Ucraina. Una è già arrivata con tutti i documenti e l’altra è pronta a partire. Abbiamo un solo autista che va e viene. La prima ambulanza, però, con don Pasquale Trani l’abbiamo riempita anche di cibo. Abbiamo speso 1500 euro a Rimini per aiutare ancora quanti sono alle prese con la guerra».

Una iniziativa realizzata in collaborazione con i volontari della località romagnola: «Siamo riusciti a trovare queste due ambulanze usate e aiutiamo un’associazione che ha già inviato in Ucraina circa 70 ambulanze. Questa associazione di Rimini sta cercando ambulanze in tutta Europa e noi abbiamo deciso di aiutarla. Una l’abbiamo trovata in Calabria e un’altra vicino Roma».

Padre Roman poi illustra la valenza dell’iniziativa: «E’ importante inviare ambulanze perché servono a tutti. Servono sia in quei luoghi dove la guerra ha provocato meno ferite, che in quelli in prima linea. Noi le abbiamo attrezzate sia per i malati sia per i feriti. E verranno usate sia per scopi militari che per scopi civili. Ora sono state lasciate presso la mia Diocesi in Ucraina, dove verranno benedette dal Vescovo e poi saranno smistate dove servono».

Quindi il sacerdote fornisce informazioni aggiornate sulla situazione nel Paese: «Possiamo dire che la situazione, piano piano, in Ucraina va migliorando. I russi non riescono a conquistare territori e le sanzioni mondiali contro Putin iniziano a fare il loro effetto. Oggi la Russia deve pagare, e anche molto. Intanto i soldati non riescono ad avanzare. Dopo mesi e mesi restano sembra nel Donbass e altre zone, ma non vanno oltre. La loro avanzata si è fermata e abbiamo cominciato a scacciarli dal nostro territorio.

Insieme, il mondo libero e la resistenza ucraina stanno sconfiggendo questa potenza costretta a combattere con mercenari pagati profumatamente, perché non si trovano altri disposti a venire a combattere. La mia speranza è che per la fine di quest’anno, tutto possa finire. Oggi c’è ancora qualche bombardamento, ma sono limitati».

E se nei primi mesi si era assistito alla fuga sotto i bombardamenti, adesso la situazione sta cambiando: «Molti cittadini ucraini stanno ritornando alle loro terre. Quelli che erano scappati dai bombardamenti oggi, piano piano, fanno rientro nei loro territori. E’ come è accaduto qui da noi con il terremoto, si costruiscono le baracche per vivere mentre si inizia la ricostruzione. Anche da Ischia molti sono tornati in Ucraina, sia perché qui non ci sono alloggi, sia perché in patria c’è bisogno dell’aiuto di tutti».

Padre Roman chiude con un messaggio di speranza: «Preghiamo che Dio guidi questa sofferenza alla fine al più presto. E’ il questo messaggio, una preghiera, un desiderio che Dio porrà termine a questa sofferenza. Anche se dobbiamo ricordare che dobbiamo affrontare la sofferenza perché non esiste nulla di buono, se non si passa attraverso le prove della vita».