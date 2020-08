Ancora grane per il parcheggio ex Guerra: calpestate le norme sanitarie e di vivibilità sui luoghi di lavoro. L’ira dei sindacati e la denuncia all’ASL

Ischia. Scende in campo l’Ugl a tutela della salute degli addetti alla biglietteria. Locali che non rispettano le norme sanitarie e di vivibilità sui luoghi di lavoro, senza acqua né energia elettrica. Chiamata in causa l’Asl. Altro che misure anti-Covid!

Ancora una bocciatura per Enzo Ferrandino e la sua ostinazione ad utilizzare il parcheggio ex Guerra come area di sosta pre-imbarco degli autoveicoli e allocazione delle biglietterie. Dopo la dura missiva della Gestour che ha rifiutato la proposta di convenzione quinquennale a tutto vantaggio del Comune e svantaggio per la compagnia di navigazione, arriva la altrettanto determinata presa di posizione del sindacato Ugl. A tutela dei lavoratori addetti alla biglietteria. Il tutto alla luce delle condizioni igienico sanitarie dei locali da terzo mondo: senza energia elettrica, senza fornitura idrica e con bagni chimici insufficienti.

Una scelta inutile e dannosa che sta sollevando proteste e arroventerà il Ferragosto ischitano.

Almerico Romano per l’Ugl ha quindi scritto al sindaco e per conoscenza all’Asl, alla Caremar, alla Medmar e alla Gestour una nota dall’oggetto inequivocabile: «Locali adibiti a biglietteria – limiti sanitari e di vivibilità dei lavoratori sui luoghi di lavoro degli stessi».

Ecco il contenuto della missiva: «Egregio Signor Sindaco di Ischia, pur apprezzando la volontà della vostra amministrazione di evitare assembramenti di passeggeri nelle aree prospicienti il molo di imbarco, la cui cosa vi ha indotti a ricercare un’area, identificandola sulla Strada Statale 270, per l’emissione dei titoli di viaggio di trasporto marittimo per il continente o altre isole del golfo di Napoli e per la sosta dei passeggeri, vi dobbiamo esortare a mettere i locali adibiti ai lavoratori addetti alla biglietteria, in condizioni di rispettare le norme in materia sanitaria e di vivibilità sui luoghi di lavoro, delle quali i locali da voi dati in concessione alle aziende operanti nel settore di trasporto marittimo sembrano essere carenti.

Infatti riceviamo notizie circa l’assenza di rete elettrica ed idrica, e l’utilizzo promiscuo dei bagni chimici da parte dell’utenza e dei lavoratori la cui cosa mette in discussione la salute di chi è costretto dal proprio impegno lavorativo a soddisfare alle esigenze fisiologiche.

Preghiamo, oltretutto, i dirigenti del Distretto 36 della Asl Na 2 Nord, che ci legge per conoscenza e che è deputata ai controlli sanitari, di verificare quanto ci viene riferito, in quanto vi è la messa in discussione della salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.

In attesa dei controlli, se dovesse corrispondere a vero quanto a noi riferito, vi preghiamo di delocalizzare i lavoratori “ad horas”, in attesa di mettere i locali da voi dati in concessione nelle condizioni minime previste dalle norme per poter essere adibiti a locali lavorativi».

L’Ugl resta in attesa «delle necessarie evoluzioni che il caso richiede». Ma quali evoluzioni ci si può attendere da Enzo Ferrandino? Adoperando il pugno di ferro, vuole imporre la destinazione del parcheggio ex Guerra ad area di pre-imbarco ricorrendo quest’anno alla scusa della pandemia e di evitare gli assembramenti. Una giustificazione ridicola. E senza minimamente preoccuparsi delle condizioni dei locali dove devono lavorare gli addetti alle biglietterie, scaricando tutto sulle compagnie di navigazione. Ora arriva l’Ugl a tutelare i lavoratori. Cosa succederà? Restiamo in attesa della prossima puntata.