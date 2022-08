Ancora disagi al Rizzoli. TAC rotta e pazienti scorrazzati tra Ischia e Forio

Non sembra trovare pace, né tantomeno una definitiva soluzione l’annosa questione del potenziamento estivo dei servizi e delle strutture del PO Anna Rizzoli di Ischia. Ore di attesa e “viaggi della salute” isolane per gli sfortunati pazienti dell’unico ospedale isolano che, da sabato scorso, non possono usufruire dell’impianto per l’esame della TAC perché fuori uso. Gli esperti parlano di un sovra funzionamento del macchinario che avrebbe “lavorato” eccessivamente a seguito delle enormi richieste, soprattutto in conseguenza dell’aumento dei pazienti in questo periodo estivo. Arrivano nuove doglianze e polemiche sui lunghissimi tempi d’attesa e soprattutto per la precarietà con cui si affronta la cura in quel del Pronto Soccorso dell’Ospedale “Anna Rizzoli” di Lacco Ameno.

Allo stato attuale ogni indagine tipo può essere effettuata solo se il malato viene trasferito. Per effettuare la TAC, proprio in quanto l’ospedale ne è sprovvisto a causa di malfunzionamento della strumentazione, bisogna recarsi presso la struttura S. Giovan Giuseppe, oppure presso la struttura privata di Forio. Come si fa a stare tranquilli in queste condizioni? Pochi medici, apparecchiature rotte, ambulanze che rischiano di restare in panne ad ogni angolo della strada,

La speranza è il rischio a cui viene esposta l’utenza isolana possa scuotere le autorità aziendali dell’ASL Napoli 2 Nord, la politica e far sì che la struttura ospedaliera ischitana sia potenziata è dotata degli opportuni presidi. L’auspicio è che, davvero, il governatore Vincenzo De Luca metta mano seriamente alla questione isolana e al suo dramma, potenziando un impianto oggettivamente carente e bisognoso di opportune e specifiche azioni. Come sottolineano sempre attraverso le pagine del nostro giornale, la TAC rotta, le estenuanti attese, e spesso anche il ciondolare di chi rema contro l’apparato, rischiano di mettere la pietra tombale su un malato già grave.