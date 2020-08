Ancora col “ben ti sta”? | #4WD

Mi sembra impossibile che il numero di haters in Italia cresca sempre di più, nonostante il lockdown che abbiamo alle spalle e che si intravede nuovamente all’orizzonte avrebbe dovuto renderci tutti più buoni, pazienti e soprattutto tolleranti.

Il negazionismo di Flavio Briatore nei confronti del COVID, per quanto inopportuno in alcune delle sue manifestazioni e senza dubbio rispettabile nel criticare un governo che, a mio avviso, continua a concentrarsi su tutto tranne sulla concreta attuazione dei provvedimenti necessari e talvolta già adottati, non può e non deve scaturire la gratuita contentezza di tutti quelli che, sotto i baffi o sulla propria tastiera, stanno esprimendo giudizi in stile “te lo sei chiamato” oppure “parli proprio tu che sei stato un untore”.

E mentre, ancora una volta, la solita Rita Dalla Chiesa non ha perso occasione per regalarci la sua ennesima opinione contraddittoria nel corso di questa pandemia, mettendo in luce due pesi e due misure parlando a suo tempo di Ischia e oggi della Sardegna, il buon Flavio (che proprio non è un fior fiore di simpatia, ma al quale non possono essere negate capacità di imprenditore e comunicatore fuori dal comune) si trova a mo’ di “livella” in un letto d’ospedale, subendo una sorta di fatale contrappasso che non può e non dev’essere confuso come la punizione divina invocata dai giustizialisti (magari cattolici) che in circolazione proprio non mancano. Gli stessi che pochi giorni fa, quando è stata annunciata la morte di Robert Trump, hanno colto al volo l’occasione di scrivere che “il padreterno ha chiamato a sé il fratello sbagliato”.

Le speranze che il nostro contesto sociale cresca e migliori sono ormai ridotte al lumicino. Chissà se almeno le mazzate che la nostra economia sta beccando, pronta a riverberarle sulla quotidianità di tutti noi, riescano una buona volta a farci concentrare sulle cose realmente serie e a reagire da persone mature, rispettose e coscienziose.