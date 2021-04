ANCIM Francesco Del Deo in audizione sul Decreto Sostegni con le Commissioni Bilancio e Finanze riunite

Questa mattina, in qualità di Presidente ANCIM, il Sindaco di Forio, Francesco Del Deo, ha preso parte ad una proficua audizione presso il Senato della Repubblica Italiana.

In collegamento web con la Commissione Bilancio e la Commissione Finanze riunite per l’occasione, (i cui presidenti sono Daniele Pesco (5° Commissione) e Luciano D’Alfonso (6ª Commissione)) il sindaco Del Deo ha avuto modo di illustrare alcuni dei possibili emendamenti che ANCIM presenta al Decreto Sostegni.

“E’ fondamentale che le Istituzioni comprendano sempre più l’importanza dei territori delle Isole Minori che vivono disagi legati all’insularità e al più elevato costo della vita rispetto ad altre località italiane – ha dichiarato il Presidente ANCIM e Sindaco di Forio, Francesco Del Deo – e i tanti articoli presenti nel Decreto Sostegni non coinvolgono in modo incisivo i nostri territori. Ringrazio i presidenti delle Commissioni Permanenti, Pesco e D’Alfonso, per avermi dato l’opportunità di illustrare le peculiarità delle Isole Minori e le relative misure che possono essere da supporto alle nostre economie.”

Dai lavoratori stagionali, cui è stata chiesta una decontribuzione senza limiti di età, ai ristori completi per gli Enti Locali a seguito, ad esempio, del mancato incasso dell’Imposta di Soggiorno; dalla mobilità sostenibile alla nuova gestione della raccolta dei rifiuti sulle Isole Minori; dal settore della Sanità a quello della Scuola, sono tanti i punti toccati dal Presidente Del Deo durante il suo intervento. Argomenti che hanno suscitato l’interesse di tutti i Senatori e Presidenti presenti, tanto da diventare oggetto di interrogazioni nel successivo “question time” dedicato agli auditi.

“Sono molto soddisfatto di questa intensa mattinata di lavoro cui seguirà un dettagliato documento contenente tutti gli emendamenti a firma ANCIM”, conclude Del Deo.